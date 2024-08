Mujeres en la Diplomacia. Pioneras en México y el mundo no es solo un libro de historia; es un homenaje a las mujeres que han sido injustamente olvidadas y a la labor de una autora que se ha comprometido a rescatarlas del olvido. Leticia Bonifaz ha hecho más que escribir un libro; ha dado voz y visibilidad a quienes fueron silenciadas y ha establecido un precedente para futuras investigaciones en este campo.

La historia ha sido escrita, en su mayoría, por hombres y para hombres, relegando las contribuciones de las mujeres al olvido o, en el mejor de los casos, a notas marginales en los grandes relatos históricos. No existe un área del acontecer humano en la que esto no sea la regla. Esto es particularmente evidente en campos como la diplomacia, en donde el poder y la toma de decisiones han sido tradicionalmente vinculados a los hombres. Es en este contexto que Mujeres en la Diplomacia. Mujeres en México y el mundo, el libro de la Dra. Leticia Bonifaz, se presenta no sólo como una obra de recuperación histórica, sino como un acto de justicia, visibilización y reconocimiento a los aportes de infinidad de mujeres que han jugado un papel relevante en la diplomacia y que no han sido nombradas en el proceso.

Señala la autora: “Recuperar la historia de muchas mujeres que estuvieron invisibilizadas es una tarea reciente en el mundo. Afortunadamente, cada vez hay más aportaciones de mujeres que escriben sobre mujeres y el panorama se ha ido llenando hasta tener una visión completa que incluye a las que estuvieron ahí, pero fueron sistemáticamente soslayadas”.

Con esto en mente, la autora escribe sobre mujeres que, en diferentes contextos y épocas, jugaron un papel crucial en la diplomacia mexicana e internacional. Este libro es el producto de un esfuerzo que va más allá de la mera compilación de datos; es un acto de sororidad y compromiso con la historia que implicó revisar exhaustivamente correspondencia, periódicos y archivos, enfrentando el reto de trabajar con fuentes limitadas y a menudo, fragmentadas. Fue un trabajo de investigación, paciencia y compromiso en el cual la Dra. Bonifaz reconstruyó la trayectoria de mujeres olvidadas en la historia oficial de la diplomacia y reconoce sus aportes tanto en las relaciones bilaterales como en el ámbito multilateral.

Nunca se hubieran imaginado la Malinche, Mercedes Abrego, Palma Guillén, Amalia González Caballero de Castillo Ledón, Gabriela Mistral, Bertha Von Suttner, Alexandra Kollontai, Esperanza Balmaceda, Virginia Gildersleeve, Bodil Begtrup, Zheng Yuxiu, por mencionar sólo a algunas de ellas, que convivirían en un mismo libro que reconoce su aportación a las relaciones internacionales.

El libro tiene muchas aportaciones; el listado de las mujeres que aparecen en él sería un reconocimiento suficiente, pero además de hacerlas visibles, hace evidentes varias cosas:

1._ Invisibilización histórica. La Dra. Bonifaz denuncia cómo la historia ha ignorado sistemáticamente a las mujeres en la diplomacia. Gracias a su detallado trabajo de investigación, la autora muestra que, aunque no siempre de manera oficial, las mujeres han estado presentes y activas en este campo desde hace siglos.

2. Impacto de las mujeres en la diplomacia. A través de la revisión cuidadosa de fuentes primarias, Bonifaz demuestra que las mujeres han aportado perspectivas valiosas, especialmente en áreas como la paz y los derechos humanos, que a menudo se pasan por alto en los relatos tradicionales de la diplomacia.

3._ Rescate de la memoria histórica. El libro no sólo documenta la vida de estas mujeres, sino que también subraya la importancia de su reconocimiento. Para la autora, rescatar estas voces es un acto de justicia histórica que tiene implicaciones profundas en la lucha por la igualdad de género hoy en día.

4._ Redefinición del rol diplomático femenino. El texto desafía la noción de que las mujeres en la diplomacia son excepciones aisladas. Su investigación muestra que han sido agentes fundamentales en la evolución de las relaciones internacionales, redefiniendo así su rol en la historia y que han sido excluidas sistemáticamente.

5._ Sororidad entre diplomáticas. Uno de los aspectos más destacables del libro es que resalta la sororidad entre las diplomáticas. Mediante la correspondencia y las relaciones que logró documentar, la autora nos muestra cómo estas mujeres se apoyaron mutuamente en un entorno dominado por hombres. Esta sororidad fue clave para su resistencia y éxito, y es un hilo conductor del libro.

El trabajo de Leticia Bonifaz tiene una relevancia especial en el contexto mexicano y latinoamericano, donde la historiografía sobre mujeres en la diplomacia es aún limitada. Este libro no solo llena un vacío, sino que lo hace con una profundidad y un rigor que lo convierten en una obra de referencia. Demuestra que, incluso cuando las fuentes son escasas y además dispersas, es posible construir una narrativa sólida, reveladora y poderosa.

Mujeres en la Diplomacia. Pioneras en México y el mundo no es solo un libro de historia; es un homenaje a las mujeres que han sido injustamente olvidadas y a la labor de una autora que se ha comprometido a rescatarlas del olvido. Leticia Bonifaz ha hecho más que escribir un libro; ha dado voz y visibilidad a quienes fueron silenciadas y ha establecido un precedente para futuras investigaciones en este campo.

En un mundo donde la igualdad de género sigue siendo un objetivo por alcanzar y en el que la guerra y la violencia se presentan como una constante, conocer y reconocer la historia de estas diplomáticas es un gran paso.

Aunque los nombres de estas mujeres puedan haber sido borrados de los libros de historia, su legado sigue vivo. Hay que reconstruir la historia y darle a las mujeres el lugar que han ocupado y merecen.

Gracias Leticia por este esfuerzo, por ti, por nosotras y por las mujeres que vienen.