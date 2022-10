SinEmbargo.MX

La figura del buen ladrón me es atractiva como a la mayoría de nosotros. Tan sólo señalo que existe una gran ambigüedad en lo que hacen. Aplaudirles sin más significaría aceptar no sólo que sus habilidades tecnológicas son vastas sino que su visión del mundo les permite tomar una decisión del calibre suficiente como para aventurarse a hacer públicos secretos de estado, por no ir más lejos.