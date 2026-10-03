¿Hasta cuándo seremos espectadores?

La aprobación de un gobierno no cancela el derecho a exigir resultados frente a la inseguridad, la corrupción y la falta de justicia. La participación ciudadana puede convertir la inconformidad en organización y acciones colectivas

Una misma persona puede aprobar a la Presidenta Claudia Sheinbaum y, al mismo tiempo, estar inconforme con la seguridad o el combate a la corrupción.

Esa diferencia merece una reflexión más profunda que la simple pregunta de si se está a favor o en contra del gobierno.

La encuesta de El Financiero, publicada el 1 de septiembre de 2026, registró 68 por ciento de aprobación a la presidenta y 32 por ciento de desaprobación.

En esa misma medición, 76 por ciento evaluó negativamente el desempeño del gobierno en seguridad pública. Una columna posterior del diario reportó 73 por ciento de opiniones negativas sobre el combate a la corrupción.

La aprobación general y la evaluación de cada problema responden a preguntas distintas, pero juntas muestran una tensión que no deberíamos pasar por alto.

A ello se suma un dato del Inegi que obliga a mirar el acceso a la justicia: de los delitos ocurridos en 2025, 93.4 por ciento no se denunció o no dio lugar a una carpeta de investigación.

Detrás de ese porcentaje hay personas que no acudieron a las autoridades y otras cuyos casos no llegaron siquiera al inicio de una investigación.

Más allá de cómo valoremos a un gobierno, ¿qué lugar queremos ocupar como ciudadanos frente a los problemas que persisten?

Muchas personas pueden reconocer el valor de los apoyos sociales y, a la vez, preocuparse por la violencia y la corrupción.

Según el Gobierno federal, los Programas para el Bienestar llegarán a 42.8 millones de personas al cierre de 2026.

Esos apoyos deben reconocerse como derechos de la población, no como favores de una persona o de un partido. Reconocerlos tampoco debería impedirnos señalar lo que falta y exigir respuestas.