Hay aciertos...

Después de la burda puesta en escena montada por la Presidente de la República y el Senado de la República para elegir a la hoy titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, los del movimiento de la 4T se lanzaron a celebrar el séptimo aniversario del inicio, dicen ellos, de la transformación de México, para exhibir músculo ante una anémica oposición política, y sobre todo, aseguran, para mostrarle al mundo que el pueblo mexicano está feliz con los resultados de las gestiones presidenciales de Andrés Manuel y de su fiel heredera, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre todo, ahora que estarán a la mano módulos farmacias que surtirán de inmediato a los pacientes que así lo requieran, con recetas expedidas por las brigadas de salud que recorren las calles de las comunidades, tanto urbanas como rurales.

Las nuevas expendedoras públicas de medicamentos trabajarán en módulos instalados sobre banqueta y desde ahí empiezan los errores, ya que el inventario de los medicamentos estará expuesto a los rayos del sol, es decir, a temperaturas inapropiadas para su guarda.

Los módulos farmacéuticos del bienestar, básicamente, surtirán medicamentos para la diabetes, hipertensión y dislipidemia, es decir, afecciones de colesterol y triglicéridos. La nueva cadena de farmacias es un complemento del programa Salud en tu Casa y el plan contempla la instalación de cinco mil módulos en todo el país, lo cual, también implicará la contratación de alrededor de diez mil trabajadores.

Esto de las llamadas farmacias del bienestar servirá como una cortina de humo para cubrir el fracaso que representó la megafarmacia ordenada por López Obrador, en la cual se invirtieron más de tres mil quinientos millones de pesos más lo que se ha acumulado de gastos de operación desde su inicio, el año 2023.

La expresión ¡Feliz, feliz! Utilizada por López Obrador, y ahora replicada por Claudia, para referir que el pueblo estaba contento con la gestión de la 4T, seguramente será repetida en el mitin para celebrar la toma del poder por el gobierno actual.

Tal expresión me gustaría ver que Claudia la manifestara en las atestadas clínicas del sistema público de salud, ante los miles de pacientes que esperan que se les haga el milagro de conseguir cita con un especialista o la intervención quirúrgica esperada o el surtido completo de los medicamentos que les fueron prescritos.

El ¡feliz, feliz! Que Claudia se los diga a los colectivos de búsqueda de desaparecidos, que viven en el mar de la angustia y la incertidumbre acerca del paradero de los suyos.

No me imagino a Claudia diciéndoles a los familiares de las víctimas colaterales de la violencia, que no encontramos en un estado de éxtasis por la paz que impera en la nación, en virtud de que el gobierno impone el imperio de la ley.

¿Qué pensarán de Claudia y su feliz, feliz, los miles de empresarios de todos los niveles, sometidos a la extorsión y a la amenaza de los descarriados que han hecho de la coacción su modus vivendi, bajo el manto de la impunidad que les tienden las propias autoridades persecutoras del delito?

Hay aciertos de los gobiernos de Morena, sin lugar a dudas, pero de eso, a que estemos viviendo y gozando un estado pleno de bienestar, hay una dolorosa y amplia brecha ¡Buenos días!