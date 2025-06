Hay que guardar sana distancia... de los Oxxos

La posibilidad de legislar para que tiendas de conveniencia ofrezcan un porcentaje mínimo de alimentos saludables no sólo es viable, sino urgente ante el creciente impacto de estas en la salud pública.

La ciencia comienza a demostrar que esta no es una simple correlación anecdótica. Una investigación liderada por Ana Jáuregui y colaboradores, publicada en International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (2019), reveló que la densidad de tiendas de conveniencia alrededor de las escuelas en México estaba directamente asociada con un mayor índice de masa corporal (IMC) en niños. Los estudiantes expuestos a estos entornos obesogénicos eran más propensos a adquirir bebidas azucaradas y botanas hipercalóricas antes o después de la jornada escolar. Este hallazgo es alarmante, ya que la infancia es una etapa crítica para el desarrollo de hábitos alimentarios que se perpetuarán durante toda la vida.

