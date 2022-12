Hazaña aurentina

rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

La Argentina de ayer se convirtió en Aurentina; dejó de ser de plata (argento, en latín) para convertirse en una escuadra de oro (aurum, en latín).

La selección nacional de futbol de Argentina fue muy superior a su similar de Croacia, a cuyos jugadores logró doblegar por 3 goles a 0, para calificar a la disputa de la final del Mundial de Qatar 2022 contra el equipo vencedor del cotejo de hoy, Francia (actual campeón) o Marruecos.

Messi demostró su tremenda habilidad para birlar y descontrolar al adversario, así como para servir brillantes pases a sus compañeros. En repetidas ocasiones realizó penetrantes descolgadas que horadaron la defensiva croata, quienes fueron dignos rivales, pero no pudieron contener a la ola azul y blanco que perforó sus redes e hizo naufragar sus aspiraciones de lograr una vez más el subcampeonato (como lo hizo en 2018) o levantar triunfalmente la copa.

Los croatas fueron un digno rival. Están acostumbrados al trabajo duro, a vivir bajo sitio, a no doblegarse ante condiciones inhóspitas, a superar cualquier condición limitante. No obstante, en esta ocasión no pudieron salir victoriosos, a pesar de que se desempeñaron en la cancha con valentía y pundonor.

Lio Messi fue la figura, pero Julián Álvarez no se quedó atrás. Messi anotó el primer gol de penal, pero quien consiguió que el portero cometiera la falta fue Álvarez. La pena máxima fue cobrada de manera inobjetable, buscando el balón el ángulo superior izquierdo.

El segundo tanto fue conseguido por Álvarez en una descolgada de casi medio campo, convertido en un ariete que penetró hasta la misma meta croata. El tercer gol se debió a una genial colada de Messi, quien logró servir a Álvarez para que tocara el balón a las redes.

¿Soy de plata o de oro?