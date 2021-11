Hemingway: el súper hombre suicida

Las razones que lo llevaron a ponerse el cañón de un arma de fuego en la frente, siguen siendo un enigma. Hemingway fue el gran representante de la literatura americana, era la imagen del triunfo del mundo de la literatura y de toda profesión en general: era encantador y un amante de las mujeres.

Edades

A cada rato me dicen que me veo muy bien. Y yo recuerdo al genial Gutierre Tibón, quien me decía que el ser humano tiene seis edades: infancia, adolescencia, juventud, madurez, vejez... ¡y qué bien te ves! El Erny: “Pongo el caso de mi tocayo Hemingway quien sobrevivió los padecimientos de ántrax, malaria, neumonía, disentería, cáncer de piel, hepatitis, anemia, diabetes, hipertensión, dos accidentes aéreos, rotura de riñón, rotura de bazo, rotura de hígado, una vértebra aplastada y una fractura de cráneo. Wao. O sea, era una ‘cobija muy miada’”. Y luego se suicidó el 2 de julio de 1961 de un escopetazo en la cabeza.