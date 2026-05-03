Hipervigilancia del sinaloense: cuando el cerebro no puede relajarse

La incertidumbre sostenida modifica la toma de decisiones. En contextos impredecibles, las personas tienden a priorizar recompensas inmediatas sobre beneficios a largo plazo, un fenómeno bien descrito en economía conductual

La incertidumbre no es solo una sensación abstracta, es una condición biológica. Cuando el entorno se vuelve impredecible el cerebro humano activa mecanismos profundamente antiguos, diseñados para sobrevivir en contextos de peligro. En lugares donde la estabilidad social se fractura y la violencia se vuelve intermitente pero persistente, como ha ocurrido en distintas etapas en Sinaloa, la incertidumbre deja de ser episódica y se convierte en un estado basal. Y vivir así tiene consecuencias medibles en el cuerpo.

Desde la neurociencia, la incertidumbre es interpretada como una forma de ambigüedad con potencial riesgo. El cerebro, particularmente estructuras como la amígdala y la corteza prefrontal, intenta constantemente predecir el futuro inmediato. Cuando no puede hacerlo con certeza, se inclina hacia la hipótesis más conservadora: asumir peligro. Esta tendencia, conocida como “sesgo hacia la amenaza”, es adaptativa en contextos agudos, pero perjudicial cuando se prolonga. La activación repetida del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA) conduce a la liberación sostenida de cortisol, la hormona del estrés. A corto plazo, esto mejora la vigilancia, la memoria de eventos relevantes y la capacidad de reacción. Pero a largo plazo, ese mismo sistema empieza a erosionar la salud.

El exceso crónico de cortisol altera la arquitectura del sueño, fragmentándolo y reduciendo las fases profundas necesarias para la restauración cerebral. También impacta la memoria, particularmente la memoria de trabajo y la consolidación de recuerdos, al afectar estructuras como el hipocampo. A nivel cardiovascular, incrementa la presión arterial y favorece estados inflamatorios de bajo grado, un terreno fértil para enfermedades crónicas. Incluso el sistema inmune se ve comprometido: la vigilancia inmunológica disminuye, mientras que la inflamación basal aumenta, una paradoja que debilita al organismo.

Pero quizás uno de los efectos más sutiles y a la vez más importantes ocurre en la conducta. La incertidumbre sostenida modifica la toma de decisiones. En contextos impredecibles, las personas tienden a priorizar recompensas inmediatas sobre beneficios a largo plazo, un fenómeno bien descrito en economía conductual. También se incrementa la evitación (se reducen salidas, interacciones sociales, proyectos). La vida se estrecha. No necesariamente por elección consciente, sino como resultado de un cerebro que busca minimizar riesgos en un entorno que percibe como incontrolable.

En Sinaloa, donde muchas personas han aprendido a leer el ambiente con una sensibilidad casi clínica (identificando sonidos, rutas, horarios, señales) esta adaptación tiene un costo. El estado de hipervigilancia, útil en momentos críticos, se vuelve una carga cuando no se desactiva. El sistema nervioso simpático permanece encendido más tiempo del necesario. El cuerpo, en términos simples, no logra “volver a casa”.

Este estado puede entenderse como una disrupción en la alostasis: el proceso mediante el cual el organismo mantiene estabilidad a través del cambio. Cuando las demandas del entorno son constantes e impredecibles, la carga alostática se acumula. Este concepto, ampliamente estudiado en medicina del estrés, explica cómo factores psicosociales se traducen en enfermedad física. No se trata solo de “sentirse mal”: se trata de cambios estructurales y funcionales en múltiples sistemas del cuerpo.

Sin embargo, la misma biología que nos hace vulnerables también ofrece rutas de protección. La previsibilidad, incluso en pequeñas dosis, es una herramienta poderosa. Establecer rutinas diarias (horarios de sueño, alimentación, actividad física) ayuda a recalibrar los ritmos circadianos y a enviar señales de seguridad al cerebro. La actividad física, por ejemplo, no solo reduce niveles de cortisol, sino que incrementa la liberación de factores neurotróficos como el BDNF, que favorecen la plasticidad neuronal.

Las relaciones sociales también juegan un papel crucial. El contacto con otros, especialmente en contextos de confianza, activa sistemas neurobiológicos asociados a la oxitocina, que contrarrestan los efectos del estrés. En comunidades donde la incertidumbre es alta, los vínculos pueden convertirse en amortiguadores biológicos. No eliminan el riesgo externo, pero modulan la respuesta interna.

A nivel clínico, intervenciones como la terapia cognitivo-conductual han demostrado eficacia en el manejo de la ansiedad asociada a la incertidumbre. Estas terapias ayudan a identificar patrones de pensamiento catastrófico y a desarrollar estrategias de afrontamiento más adaptativas. En algunos casos, el uso de medicamentos (como inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina) puede ser necesario, especialmente cuando los síntomas interfieren significativamente con la vida diaria.

Otra línea emergente de investigación apunta a prácticas como la meditación y la respiración controlada. Estas técnicas, lejos de ser meramente “alternativas”, tienen efectos medibles sobre el sistema nervioso autónomo, promoviendo la activación del sistema parasimpático y reduciendo la reactividad al estrés. En contextos de incertidumbre crónica, aprender a modular la propia fisiología puede ser una forma de recuperar agencia.

La incertidumbre no va a desaparecer del mundo, y menos en contextos complejos. Pero entender cómo nos afecta permite dejar de verla como una debilidad individual y empezar a reconocerla como un fenómeno biológico compartido. En ese reconocimiento hay una posibilidad: la de construir, desde lo individual y lo colectivo, espacios de mayor estabilidad interna, incluso cuando el entorno no la ofrece.