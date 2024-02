¿Quién no ha escuchado cantar a Céline Dion? No nos referimos en vivo, cosa que muy pocos tuvieron el privilegio de asistir a un espectáculo o presentación con ella, pero al menos escuchar en disco, internet o radio alguna de las canciones que compuso o inmortalizó.

Céline cumplirá 56 años el 30 de marzo. Con esa edad, todavía le quedarían muchos años por delante para subir a escenarios, deleitar al público más exigente y grabar un gran número de discos (en la década de los 90 vendió más de 100 millones de discos), además de continuar acumulando los más exigentes premios del jurado.

Sin embargo, en diciembre de 2022 hizo pública la noticia de que sufría una rara enfermedad neurológica que afecta su movilidad y capacidad para cantar, llamada “Síndrome de la Persona Rígida”, porque dificulta los movimientos de las extremidades y se sufre de espasmos incontrolables. La cantante dijo que es tan rara la enfermedad, que afecta a una de cada millón de personas.

“Estos últimos años han sido un gran desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina”, explicó Dion, quien no pierde la esperanza de retomar su exitosa carrera algún día.

La buena noticia es que el director Alexandre Da Costa consiguió que su paisana accediera a que la OSSLA y cinco cantantes sinaloenses ofrezcan un espectacular concierto como generoso tributo: Sheyla, Yolanda Orrantia, Flor de María, Margarita Tizoc y Perla Orrantia.

Este jueves, a las 19:30 horas, y el domingo, a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio se ofrecerá el Concierto “Céline Sinfónico”, donde escucharemos lo más selecto de sus grandes éxitos. Entrada 300, 200 y 100 pesos.

¿Sigue mi corazón adelante?