Homenaje a Ennio Morricone

Para recordar el quinto aniversario de la muerte del maestro Ennio Morricone (1928, Roma-2020, Roma), en 2025, en Italia, se organizaron una serie de conciertos y presentaciones, una de ellas en el Teatro Antiguo de Taormina, Sicilia, Italia, en el mes de agosto de ese año.
Este teatro fue construido por los griegos en el siglo III a. C. y luego ampliado por los romanos en el siglo II d. C. Desde 1960 se ha vuelto a utilizar. En Sicilia, hay otros dos teatros, originalmente construcciones griegas de antes de Cristo, el de Catania y el de Siracusa, que se siguen utilizando. En el escenario del teatro estaba la orquesta y el coro.
En el concierto participaron la orquesta filarmónica de Calabria, bajo la batuta del maestro Filippo Arlia, y el Coro Lirico Siciliano, dirigido por el maestro Francesco Costa. También participaron el tenor Lorenzo Licitra, y la soprano Maria Francesca Mazzara.
La orquesta interpretó, entre otras, la música de la banda sonora de películas como Érase una vez en América, Cinema Paradiso, La misión. Saco y Banzzeti, Malèna, Por un puñado de dólares y Érase una vez en el Oeste. Y también canciones populares compuestas por Morriconi, que todo el público cantó.
Sobre los muros del Teatro Viejo se proyectaron imágenes de Morricone y escenas de las películas. En el escenario había luces que imitaban velas. Y con grandes reflectores se iluminaba el cielo y también el escenario.
Impresiona estar en presencia de un concierto que se monta en un teatro del Siglo 3 a. C. Es la primera vez que me toca vivir esta experiencia. Me impactó y la disfruté. Estar en el espacio donde griegos, de la Magna Grecia, y colonos romanos, disfrutaron de los espectáculos que aquí se montaron hace más de 2 mil 300 años, emociona.
La orquesta tocó algunas piezas sola, y otras acompañada por el coro, la soprano y el tenor. El sonido en el gran espacio del teatro, que estaba prácticamente lleno, muy bueno. Se oía con mucha claridad. La orquesta y el coro estaban en sintonía. La soprano y el tenor, muy reconocidos en Italia, se oyeron también muy bien.
Del público nadie se quería ir, y hubo seis piezas de regalo. Dos músicas de películas y las otras, de canciones que todo el público cantó. El concierto se repitió en otros sitios de Sicilia. Identificaba muy bien a Morricone por sus bandas sonoras de películas y series, que hizo más de 500, pero no como compositor de música popular. Sybille y yo disfrutamos mucho la experiencia, el espacio del teatro y el concierto, y también el canto y la alegría de las personas que asistieron.
Homenaje a Ennio Morricone
Teatro: Antico di Taormina, Sicilia, Italia
Orquesta: Orchestra Filarmónica de Calabria
Director: Filippo Arlia
Coro: Coro Lírico Siciliano
Director: Francesco Costa.
Artistas invitados, solistas: Lorenzo Licitra y Maria Francesca Mazzara.