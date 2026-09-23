Homenaje a Ennio Morricone

Ennio Morricone fue uno de los compositores y directores de orquesta más influyentes y prolíficos de la historia del cine. Nacido en Italia, es mundialmente reconocido por haber creado la identidad musical del género western. A lo largo de su carrera compuso la banda sonora de más de 400 películas y series de televisión.

Para recordar el quinto aniversario de la muerte del maestro Ennio Morricone (1928, Roma-2020, Roma), en 2025, en Italia, se organizaron una serie de conciertos y presentaciones, una de ellas en el Teatro Antiguo de Taormina, Sicilia, Italia, en el mes de agosto de ese año.

Este teatro fue construido por los griegos en el siglo III a. C. y luego ampliado por los romanos en el siglo II d. C. Desde 1960 se ha vuelto a utilizar. En Sicilia, hay otros dos teatros, originalmente construcciones griegas de antes de Cristo, el de Catania y el de Siracusa, que se siguen utilizando. En el escenario del teatro estaba la orquesta y el coro.

En el concierto participaron la orquesta filarmónica de Calabria, bajo la batuta del maestro Filippo Arlia, y el Coro Lirico Siciliano, dirigido por el maestro Francesco Costa. También participaron el tenor Lorenzo Licitra, y la soprano Maria Francesca Mazzara.

La orquesta interpretó, entre otras, la música de la banda sonora de películas como Érase una vez en América, Cinema Paradiso, La misión. Saco y Banzzeti, Malèna, Por un puñado de dólares y Érase una vez en el Oeste. Y también canciones populares compuestas por Morriconi, que todo el público cantó.

Sobre los muros del Teatro Viejo se proyectaron imágenes de Morricone y escenas de las películas. En el escenario había luces que imitaban velas. Y con grandes reflectores se iluminaba el cielo y también el escenario.