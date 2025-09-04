A la Fiscalía General del Estado le quedan pocos días para concretar la implementación de la Vicefiscalía de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fecha inminente que pone nerviosos a los gremios amparados e instituciones y organizaciones que postulan la defensa de la libertad de expresión y la seguridad al activismo del ombudsman en Sinaloa.

A la Fiscalía General del Estado le quedan pocos días para concretar la implementación de la Vicefiscalía de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fecha inminente que pone nerviosos a los gremios amparados e instituciones y organizaciones que postulan la defensa de la libertad de expresión y la seguridad al activismo del ombudsman en Sinaloa, sectores que nada fácil la tienen en el desempeño habitual de sus actividades, no se diga en la presente situación de violencia por choques entre células del narcotráfico.

Al tratarse de un acto de protección a quienes realizan labores de alto riesgo, la preocupación está latente en la agenda del Congreso del Estado que ayer realizó el foro “Libertad de Expresión y Acceso a la Justicia para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” y la Red de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que se posicionó en la víspera sobre la debida integración de la Vicefiscalía, con criterios de idoneidad y transparencia.

También muestra voluntad la Fiscal General Claudia Zulema Sánchez Kondo que hizo el compromiso de la investigación inmediata y oficiosa de ataques a sujetos amparados, anticipando que se procede a la capacitación del personal, en la reforma de la Ley Orgánica de la FGE y en la creación de una unidad especializada en delitos contra la libertad de expresión y personas defensoras de los derechos humanos. Otra aliada en el mismo sentido es la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que a través de Ricardo Cancela Neves le pone atención a las condiciones en que se ejercen aquí, en zona de narcoguerra, periodismo y lucha social.

De la misma manera vale reconocer el alineamiento alrededor de esta exigencia de parte de la 65 Legislatura del Congreso del Estado que operó para contar con la instancia del Ministerio Público que debió materializarse desde 2022. Al respecto la Diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, expresó ayer que a partir del compromiso que el Parlamento tiene con las y los defensores de derechos humanos y periodistas, existe la voluntad de seguir perfeccionando la Ley y fortaleciendo los mecanismos de protección para quienes luchan por un Sinaloa más justo y libre.

En cuanto a la aspiración de una Vicefiscalía idónea, el lunes la Red de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos destacó cinco puntos a cubrir: integrar personal especializado en libertad de expresión y derechos humanos; garantizar presupuesto suficiente y autonomía; establecer mecanismos de rendición de cuentas y mesas de diálogo con víctimas; definir criterios claros para reclasificar casos y notificar a las víctimas, e incorporar la participación ciudadana en la elaboración del respectivo reglamento.

La ONU-DH a través de Maia Campbell coadyuvó a la comprensión de la necesidad de contar con mejores instituciones de procuración e impartición de justicia ya que desde enero del 2016 a la fecha se registran 274 homicidios, 28 intentos de homicidios y 36 desapariciones contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, siendo mujeres 82 de éstas.

Esta especie de coalición en torno al planteamiento de que Sinaloa sea ejemplo nacional en la concreción y eficiencia de la Vicefiscalía Especializada tiene como eje el fortalecimiento de la libertad de expresión y derecho a la información y respeto a las garantías individuales consagradas en la Constitución. Lejos de pretender un régimen de excepción, el beneficio colectivo justifica el empeño de que esta lucha fructifique para la ciudadanía en general.

Es decir, la trascendencia del foro debe sintetizarse en lo que significa para los sinaloenses contar con un periodismo protegido a tal grado que cumpla con la responsabilidad social de enterar sobre hechos que tienen que ver con la toma de decisiones torales, así como defensores de derechos humanos que escuden a la población contra actos de abuso de poder o amenazas de la delincuencia. Sin rodeos: comunicadores, medios y activistas habilitados como blindaje contra todos los modos de agravios a la ciudadanía.