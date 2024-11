Hoy, elecciones en EEUU

Los mercados están a la expectativa de la elección presidencial estadounidense. El peso se ha visto particularmente presionado ante la posibilidad de que el republicano Donald Trump, que no abandona un discurso en contra de las condiciones actuales de comercio con México, regrese a la Casa Blanca.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta para la gran mayoría de los mercados accionarios del mundo. Los índices bursátiles de referencia de Estados Unidos cerraron a la baja el lunes, antes de las elecciones presidenciales y la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal que se dará a conocer más adelante en la semana. Las elecciones presidenciales yanquis están programadas para hoy y la candidata del Partido Demócrata y Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, compite contra el candidato del Partido Republicano y ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Comité Federal de Mercado Abierto del Banco Central tiene previsto comenzar su reunión de dos días el miércoles. Los mercados esperan ampliamente que los responsables de las políticas reduzcan su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos el jueves. En el frente corporativo, la atención del mercado se centrará esta semana en los reportes trimestrales de 103 empresas, que representan aproximadamente el 9.1 por ciento de la capitalización total del SP500.

Los datos de empleo de Estados Unidos de la semana pasada fueron mixtos, ya que las nóminas privadas aumentaron a su ritmo más rápido en más de un año, mientras que las nóminas no agrícolas crecieron sólo 12 mil plazas nuevas en octubre, un mes en el que los datos probablemente se vieron afectados por eventos relacionados con el clima. La tasa de los Bonos del Tesoro a dos años terminó la semana con un alza de 10 puntos básicos en 4.21 por ciento, la de los bonos del Tesoro a 10 años cerró con un alza de 14 puntos básicos en 4.39 por ciento y las tasas a 30 años terminaron con un alza de 8 puntos base en 4.58 por ciento. Durante la jornada de ayer todas ellas ajustaron ligeramente.

De este lado de la frontera, el mercado de valores presentó ayer un alza, como un ligero rebote en medio de una tendencia negativa y a la expectativa de importantes actualizaciones durante la semana. Los indicadores, que la semana pasada marcaron mínimos de un año, presentaron su avance más acelerado en dos semanas. Los inversionistas incorporaron que para agosto México reportó su mayor caída en la inversión fija bruta en un año, mientras que el consumo privado enlazó tres meses de crecimiento.

En tanto, las ventas de autos ligeros dentro del País retomaron el camino del crecimiento en octubre, mientras que los empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social alzaron a su segundo mejor ritmo en lo que va del año. En los próximos días México dará a conocer la inflación de octubre, que se incorporará a las especulaciones sobre los siguientes pasos en la normalización monetaria de Banco de México.

En asuntos energéticos, tenemos que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados volvieron a retrasar los planes para aumentar la producción, mientras que el riesgo geopolítico aumentó debido a que Irán promete nuevos ataques a Israel y se avecinan las elecciones estadounidenses. Así, el crudo estadounidense, West Texas Intermediate, cerró con un alza de 1.98 dólares para ubicarse en 71.47 dólares por barril, mientras que el crudo europeo, Brent del Mar del norte subió 1.93 dólares para ubicarse en 75.03 dólares por barril.

Este domingo, el cártel petrolero acordó retrasar un mes hasta enero un plan para comenzar a devolver 2.2 millones de barriles por día de recortes de producción, su segundo aplazamiento de su objetivo original de octubre. El grupo pretende añadir 180 mil barriles por día mensualmente durante un año, pero ha dicho que cualquier aumento de la oferta dependerá de las condiciones del mercado.

Algunos analistas señalan que con la continua incertidumbre en torno a las perspectivas de demanda para 2025, la decisión de pausar la producción es coherente con la promesa de junio de los líderes de mantener la prudencia en las decisiones de producción y evitar shocks repentinos. La percepción de riesgo geopolítico también regresó al mercado el viernes tras los informes de que Irán pretende nuevos ataques contra Israel utilizando sus grupos de milicianos en Irak y otras partes de Oriente Medio, reavivando las preocupaciones de que las guerras de Israel en Gaza y Líbano se extiendan al Golfo Pérsico, que produce casi un tercio del petróleo del mundo.

En temas cambiarios, observamos que el peso mexicano tuvo el ayer una sesión de recuperación, sin dejar atrás la volatilidad por el proceso electoral estadounidense. De acuerdo a los registros de Banco de México, el peso terminó la jornada de ayer en 20.15 unidades por dólar, una apreciación de más de doce centavos respecto al cierre previo. En tanto, el Índice Dólar, que rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, bajó moderadamente a 103.91 unidades.

La divisa azteca cerró por sexto día seguido por encima del nivel psicológico de 20 unidades por dólar, algo no visto en dos años. El rebote no pareció obedecer a un cambio de expectativas, sino a que el viernes marcó su peor nivel frente al dólar en 25 meses. Los mercados están a la expectativa de la elección presidencial estadounidense. El peso se ha visto particularmente presionado ante la posibilidad de que el republicano Donald Trump, que no abandona un discurso en contra de las condiciones actuales de comercio con México, regrese a la Casa Blanca.

Los operadores también pudieron tomar en cuenta durante la jornada de ayer que México reportó una caída en la inversión fija bruta para agosto, mientras que el consumo privado sumó ese mes su tercer crecimiento consecutivo. Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó para octubre el segundo mayor avance de empleo formal en empresas privadas en lo que va del año. En la semana los inversionistas también estarán atentos a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, donde los pronósticos marcan casi seguramente un nuevo recorte. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.