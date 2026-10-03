Hoy en Brasil, no hay ganador

Todo señala que es una elección muy competida, en el marco de una clara polarización de la sociedad brasileña

El próximo domingo 4 de octubre tendrá lugar la elección presidencial en Brasil, y todas las encuestas señalan que los dos candidatos que pueden ganar, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, no obtendrán la mayoría que se requiere y necesariamente irán a una segunda vuelta a realizarse el 25 de octubre.

Los analistas políticos brasileños coinciden en señalar que hay una clara reducción de la distancia electoral entre ambos contendientes y que se está ante una contienda muy cerrada.

Sólo días atrás, la última encuesta de la empresa Quaest daba a Lula 39 por ciento y a Bolsonaro, 34 por ciento de la intención de voto en primera vuelta, ninguno de los dos alcanza la mayoría necesaria y deben ir a la segunda vuelta y en ésta la encuestadora da un empate con el 42 por ciento.

Falta sólo un día para la elección, que arrancó con una clara ventaja para Lula, que se ha ido reduciendo a lo largo de la campaña. Los sondeos señalan una tendencia, pero no ofrecen resultados definitivos, y de acuerdo a estos, el 25 de octubre cualquiera de los dos candidatos puede ganar.

Las encuestas muestran a una sociedad polarizada y dividida, y una competencia sensible a los cambios que se den en los días de la campaña que son los que van a mover la intención del voto y, con lo apretado de la contienda, la diferencia será muy menor.

Entre los analistas hay acuerdo al señalar, que en Brasil se está frente a una elección abierta donde todavía no hay ganador. Queda claro que habrá segunda vuelta, y que los 20 días de campaña, que inician el 5 de octubre serán decisivos, para que los candidatos atraigan a los votantes, que son los que les pueden dar el triunfo.

En Brasil, el 4 de octubre, además de la elección de Presidente y Vicepresidente están en disputa: la renovación de los 513 escaños de diputados federales (mandato de cuatro años); la renovación de un tercio de la Cámara de Senadores, ahora se elige a 27 escaños (un Senador por cada uno de los 26 estados y uno por el Distrito Federal) para un mandato de ocho años.

La elección de los 27 gobernadores y vicegobernadores (26 estados más el Distrito Federal de Brasilia), para un mandato de cuatro años. La renovación de las 27 Cámaras legislativas de todas las provincias federativas de Brasil, lo que suma más de 1000 escaños de diputados estatales. Los miembros del consejo del archipiélago y distrito estatal de Fernando de Noronha.

En el caso de los gobernadores, como lo es en el del Presidente, si ningún candidato logra obtener más del 50 por ciento de los votos válidos en la jornada electoral, se va a celebrar una segunda vuelta el domingo 25 de octubre de 2026. Todo señala que es una elección muy competida, en el marco de una clara polarización de la sociedad brasileña.