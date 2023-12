@RubenAguilar / Animal Político / @Pajaropolitico

En los primeros nueve meses de 2023 se reportaron 11 mil 140 tomas ilegales en los ductos de Pemex, un récord histórico de acuerdo con datos de la paraestatal. Este aumento del huachicol se debe a que Pemex no ha implementado las nuevas tecnologías para evitar el robo de combustible, de acuerdo con especialistas en el tema.

En este sexenio, la suma del total de las tomas clandestinas en los ductos de Pemex, de hidrocarburos y gas LP ha roto todos los récords históricos, de acuerdo con información de Pemex.

Entre enero y septiembre de 2023 se reportaron 11 mil 140 tomas ilegales, la mayor cantidad para este periodo desde 2010 cuando la empresa empezó a dar datos sobre el huachicol.

En 2019 hubo 10 mil 493 tomas; en 2020, 7 mil 783; en 2021, 7 mil 895; en 2021, 10 mil 006; y en lo que va de 2033, 11 mil 140. El Universal (16.11.23) se hizo de la información a partir de una solicitud al área de Transparencia de Pemex.

La información de Pemex desmiente de manera contundente las constantes afirmaciones del Presidente, que una y otra vez dice que el huachicol se acabó a la llegada de su gobierno.

Ante esta realidad sólo hay dos posibilidades: el Presidente miente de manera abierta y deliberada o lo engañan los funcionarios de Pemex y del área de seguridad que le dan “otros datos”.

Las 11 mil 140 tomas clandestinas de 2023 superan el récord histórico de enero a septiembre de 2018, cuando se dieron 11 mil 103 de estas.

El promedio de “piquetes” diarios a los ductos en 2022 fue de 37.1 y en lo que va de 2023 es de 41.3, también un máximo histórico.

De acuerdo con Pemex, la ordeña de ductos ocurre en 24 de las 32 entidades federativas, pero el 93 por ciento de los casos se concentra en 10 estados.

Estos son: Hidalgo (2 mil 902); Jalisco (1 mil 715); Estado de México (1 mil 342); Veracruz (1 mil 204); Puebla (965); Tamaulipas (732); Guanajuato (408); Nuevo León (366); Baja California (314), y Querétaro (288).

De acuerdo con el Informe Nacional de Seguridad, al que el Presidente tiene acceso, se calcula que al día Pemex pierde 4 mil 600 barriles que equivalen a 16 millones 800 mil pesos diarios, los 365 días del año.

El aumento histórico del huachicol, de acuerdo con los especialistas en el tema, se debe a que Pemex no ha implementado las nuevas tecnologías para evitar el robo de combustible.

En el mercado internacional existe la tecnología que se puede comprar con facilidad y ante este hecho surge la pregunta de por qué la empresa no la compra cuando lo puede hacer.

Estos estudiosos consideran que es por no existir la “voluntad política” para hacerlo. No es un tema de falta de recursos. Y entonces surge la pregunta de por qué no hay voluntad política.

Hoy día Pemex es la única de las grandes petroleras del mundo que no utiliza la nueva tecnología y, entonces, vuelve a plantearse la pregunta por qué no.

El huachicol está claramente asociado a la actividad del crimen organizado que al año deriva cantidades multimillonarias de solo esta actividad.

Surge, entonces, otra pregunta: ¿los funcionarios de Pemex que no quieren utilizar la nueva tecnología para detectar el robo de combustible tienen relación con el crimen organizado? Es muy probable.

El Presidente, para dejar de decir mentiras, podría solicitar la información oficial a Pemex, empresa dirigida por uno de sus más claros incondicionales. Él lo nombró.