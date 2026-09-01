Huasipungo, de Jorge Icaza, un libro (2)

Su obra Huasipungo (Editorial Losada, Buenos Aires, 1980), el escritor ecuatoriano Jorge Icaza la publica en 1934, convirtiéndose en obra fundamental en la literatura de América Latina, y en ella muestra la brutalidad de la realidad del Ecuador de inicios del Siglo 20, con profundas divisiones sociales que existen en la sociedad ecuatoriana de la época.

El mundo se divide en dos: los terratenientes y la élite que detenta el poder y la riqueza, y los indígenas que son explotados y marginados. Estos, que se enfrentan siempre a la adversidad, no tienen ningún derecho, y luchan para sobrevivir en un entorno adverso y hostil.

Esta novela es literatura pura, de grandes vuelos, y al mismo tiempo es una denuncia a un estado de cosas y una crítica profunda a un sistema social que permite y avala la explotación de los indígenas. Su texto, duro y al tiempo bello, provoca, no se puede permanecer indiferente, una reflexión sobre la injusticia y desigualdad social, y la ausencia del Estado de derecho.

Otro tema presente es el de la cultura indígena milenaria y la identidad de quienes forman parte de ella, que está en proceso de descomposición y pérdida debido a la opresión, y la ausencia de derechos, pero aún así, en un entorno dramáticamente adverso, los indígenas luchan por mantener su identidad y resistir al proceso de asimilación forzado.

Icaza utiliza un estilo realista, directo y con escenas crudas llenas de violencia, para retratar la realidad social y política de la época que describe al Ecuador de inicio del Siglo 29, que es semejante a la realidad de otros pueblos indígenas en otras naciones de América. Utiliza un lenguaje que introduce palabras y modismos de la lengua quechua, y los giros que los indígenas dan al español.

Los estudiosos de la literatura consideran a Huasipungo como una de las principales representantes, si no el principal, de la novela indigenista, a la que también pertenecen Los ríos profundos, de José María Arguedas, y El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Dicen que se trata de un subgénero específico en América Latina y el Caribe, que se relaciona con la novela de denuncia social. Ha sido traducida en más de 40 idiomas.