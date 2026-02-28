Humanismo y transformación

En su informe, Eneyda Rocha Ruiz, titular del Sistema DIF Sinaloa, subrayó los cuatro ejes principales de acción: Humanizar, Cercanía, Justicia Social y Transformar.

Eneyda Rocha Ruiz, titular del Sistema DIF Sinaloa, presentó su Tercer Informe de Labores, resaltando la transformación que se opera en las personas al tratarlas con humanismo y con la deferencia e igualdad que la dignidad humana les confiere.

Utilizando un novedoso formato, Rocha Ruiz estuvo acompañada por la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, en representación del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

Asimismo, cinco personas beneficiarias de los programas impulsados por ese organismo de asistencia y bienestar social, narraron la forma en que sus vidas se han visto impactadas positivamente por las acciones del DIF Estatal, en coordinación y apoyo de los municipios.

En su exposición, Rocha Ruiz subrayó los cuatro ejes principales de acción: Humanizar, Cercanía, Justicia Social y Transformar.

Más que citar números y estadísticas, prefirió hacerse acompañar de cinco usuarios que narraron la manera en que DIF Estatal ha transformado sus vidas.

Isaac es un niño atendido en el Centro de Autismo y narró cómo las terapias le brindan seguridad, estimulación sensorial y a controlar sus ataques de ansiedad.

Suria superó su lucha contra el cáncer y fue beneficiada con una reconstrucción de mama gratuita, con lo que recuperó su confianza y alegría de vivir, al igual que otras 159 mujeres.

Víctor Manuel Valenzuela Olivas es un adulto mayor que aprendió a cantar y a tocar la guitarra, así como a convivir en ambientes de gran esparcimiento, con lo que ha logrado un envejecimiento activo y digno.

Casandra Moreno es beneficiaria de un pie de casa, quien narró cómo se han transformado sus vidas con esos apoyos y las estufas ecológicas, en la comunidad de La Playa, municipio de Sinaloa.

Finalmente, Jesús Alexis Villarreal es un niño beneficiado por el programa del Cuadrangular del Bienestar.

¿Transformo vidas con humanismo?