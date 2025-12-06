El tema no es menor, el agua efectivamente es un derecho humano, ¿usted cree que el Estado deba de estar involucrado en venta de concesiones de agua entre particulares? ¿O debería de ser una actividad en donde el Estado no participe?

Nuestros legisladores, generalmente son noticia, puede ser desde sus pleitos, sus gastos, sus viajes, sus formas de debatir, incluso su forma de dormir y en ocasiones por sus votaciones, esta semana nuevamente han llamado la atención por la aprobación de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, ya que esta semana pasaron por la Cámara de Senadores, recordemos que éstas son propuestas de la Presidenta.

Recordemos que esto empezó en octubre, cuando la Presidenta mando la iniciativa en donde se cambia la regulación de las concesiones de agua y se redefinen los usos productivos del agua, básicamente Conagua tendrá la rectoría del agua, controlaría concesiones y la parte más drástica, sería que se prohíbe la transmisión o venta de concesiones de agua entre particulares.

En noviembre se creó una comisión especial para analizar la iniciativa, creándose tres grupos de trabajo, convocando a mesas de diálogo y audiencias públicas. Y como un mes puede ser más que suficiente para diálogo y audiencias públicas, el pasado 2 de diciembre, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento aprueba un dictamen, “atendiendo a los campesinos”, el 4 de diciembre se aprueba en la Cámara de Diputados y el día de ayer en el Senado se ratificó la Ley con 85 votos a favor y 36 en contra, por lo que se enviará al Ejecutivo para su promulgación.

El director general de Conagua, Efraín Morales López, dijo que dichas leyes eran un acto de justicia para el pueblo de México, destacando que garantizaría el agua como derecho humano y permitirá tener un sistema de concesiones mucho “más adecuado”, ¿adecuado para quién?

El tema no es menor, el agua efectivamente es un derecho humano, ¿usted cree que el Estado deba de estar involucrado en venta de concesiones de agua entre particulares? ¿O debería de ser una actividad en donde el Estado no participe?

Al final de cuentas, creo que mucho dependerá de la confianza que se tenga en el Gobierno, si usted confía en él, seguramente le parecerá adecuado, caso contrario, ¡aguas!

Siguiendo con los legisladores, pero ahora locales, en una de las peores crisis económicas de los últimos años, nuestros H. diputados han acordado un aumento al predial de 2.5 por ciento para inmuebles con un valor menor a un 1 millón de pesos, 3 por ciento para aquellos entre 1 y 3 millones y del 4 por ciento para bienes que superen los 3 millones.

Última, el Diputado del PT por el municipio de Metepec, Estado de México, Wblester Santiago Pineda fue grabado causando destrozos en una plaza comercial, al parecer bajo los efectos del alcohol, mientras gritaba: “Yo soy Diputado”.

PD. A alguien le sorprendió el nombramiento de Ernestina Godoy?