Enfatizamos, los ciudadanos están ciertos que el camino por el que se transita logrará los objetivos de una vida mejor, se va a alcanzar más temprano que tarde

La Oposición se encuentra desesperada y como dijimos en una entrega anterior extraviada, con relación a las elecciones que vienen el año entrante en Coahuila y el Estado de México, y la elección presidencial, en el 2024, no es para menos por las estrepitosas derrotas que han sufrido con la pérdida de la mayoría de las gubernaturas de los estados ante el partido Morena, que muestra garra para consolidar su victoria en la elección del 2024, la ciudadanía se manifiesta convencida con el gobierno de la Cuarta Transformación, por lo tanto debe continuar hasta consolidar sus metas.

Los tumbos una y otra vez muestra la Oposición que no encuentra la cuadratura de la política que les permita competir como opción con certidumbre a los ciudadanos en las justa electorales que vienen; los partidos que integran la alianza brillan por su ausencia, no se les ve por ninguna parte, mientras tanto el partido del gobierno trabaja intensamente en afinar su estrategia orgánica para llegado el momento de la contienda elegir los candidatos idóneos para competir, se ven activos los dirigentes de Morena, no les queda de otra, esa debe ser su tarea principal fortalecer la estructura del partido para alcanzar sus objetivos.

Las condiciones políticas pintan un panorama optimista para el partido político Morena, todo depende de su cohesión interna eliminar con inteligencia los barruntos de fisuras que aparezcan al interior de ese partido político, si se mantiene la unidad del partido hasta la elección de sus candidatos para competir en las elecciones que vienen se van a ir sin vara hasta el cabresto, como se dice en las competencias ecuestres, todos los augurios preludian ese desenlace en las dos gubernaturas que se van elegir y la elección presidencial del 2024.

Por más campañas fácticas de la Oposición, los ciudadanos están conscientes de cuál es el camino de México para alcanzar el progreso que anhela su población, la meta la tiene completamente clara y no aminora el paso hasta alcanzar sus objetivos, en eso los ciudadanos tienen plena conciencia en marchar unidos al gobierno de la Cuarta Transformación, las muestras abundan en el contexto nacional y local, se puede afirmar con certidumbre: no hay lugar para desconfiar en la ciudadanía, los hechos son contundentes.

Todo indica que la transformación del País es un hecho cierto, la transformación sentó las bases indestructibles, hay multitud de hechos demostrativos de manera palmaria que los cambios logrados son irreversibles. Como consecuencia la transformación del País es indetenible, los ciudadanos lo van reiterar en las elecciones que vienen allí se va manifestar el ánimo del pueblo en refrendar su mandato por el cambio con justicia y libertad y el establecimiento sin taxativas de la democracia en toda la extensión de la palabra, son demandas populares que cada vez tienen que verse de manera diáfana para beneplácito de la ciudadanía; después de tantas luchas por su establecimiento de la democracia en el País, ese solo hecho es de gran trascendencia en la vida social de los ciudadanos.

El establecimiento de la democracia es una de las premisas fundamentales de la Cuarta Transformación, consolidarla es de gran importancia para lograr sus objetivos primigenios en la transformación del País; por eso afirmamos con pleno conocimiento de causa que el establecimiento de la democracia es un hecho incontrovertible, no tiene vuelta de hoja, en lo sucesivo los ciudadanos van recordar los fraudes electorales como algo del pasado, irrepetibles en el futuro del País, cada vez va a ser más tangible la democracia sin posibilidades de fisuras, todo va estar en manos de los ciudadanos.

Existen otras demandas igualmente de mucha sensibilidad en la sociedad, en la cuales se trabaja con denuedo por extirparlas del ámbito social, cada vez tiene que prevalecer la tranquilidad, se va a lograr restablecer la paz como regla infalible, esa es la meta fundamental por la que se lucha con denuedo y sin descanso hasta lograr su plena vigencia en la vida cotidiana de la gente.

