Iglesia Nuestra Señora de la Asunción en Juli, Perú (1)

En Juli, Provincia de Chucuito, Departamento de Puno, Perú, está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, obra de la Compañía de Jesús.
La Orden de Predicadores (OP) llega al virreinato de Perú en 1532, y para 1548 los frailes Andrés de Santo Domingo y Domingo de Santa Cruz inician la evangelización en Juli y los caseríos de la ribera del lago Titicaca.
En Juli, entre 1562 y 1576, edifican la iglesia de Santa María la Mayor que después será Nuestra Señora de la Asunción.
La Compañía de Jesús, llega al virreinato de Perú en 1568 y en 1576, los jesuitas deciden iniciar su trabajo misional de manera permanente bajo un esquema metodológico, que contempla el desarrollo económico, el social, la educación y la evangelización. Los dominicos dejan el Juli, y el 4 de noviembre de 1576, los jesuitas asumen esta doctrina que va a ser su primera misión en América. Son seis los misioneros destinados, entre ellos Alonso de Barzana (1530-1597), Diego de Bracamontes (1533-1583), Diego Martínez (1543-1626) y Francisco de Medina.
El trabajo misional de los jesuitas era en lengua aimara y en quechua. Siempre hicieron un gran esfuerzo en hablar la lengua de los indígenas y por eso se les conocía como “padres lenguas”. Los jesuitas estuvieron en Juli y en otras poblaciones del virreinato del Perú hasta 1767, cuando son expulsados de los dominios de la corona de España.
El atrio es una plataforma de la Cultura Inca, desde el nivel de la calle se asciende por una escalinata. La entrada es un arco de medio punto que se sostiene en dos pilastras de cantera adornadas con flores de cinco pétalos. Sobre el arco, que está labrado, una estructura adornada con bajorrelieves, dos de ellos ángeles tocando trompetas.
La iglesia está asentada sobre una plataforma de la Cultura Inca. En 1620, los jesuitas terminan la construcción de la iglesia. La fachada principal es un rectángulo. Al centro la portada que es un arco de medio punto de cantera que se sostiene en dos pilastras con capiteles. La enmarcan dos pilastras y en la parte alta una especie de alfiz con elementos decorativos. La ventana del coro.
La fachada lateral es una gran pared rectangular lisa. Al centro la portada que es de mampostería. Un arco de medio punto en medio de dobles pilastras, y entre las dos está el monograma IHS (Jesús Salvador de los Hombres), que es el escudo de la Compañía de Jesús. El remate un triángulo y al centro el mismo monograma.
La torre es de cantera y se monta sobre la plataforma de la Cultura Inca. Tiene cuatro cuerpos. Los dos primeros del mismo tamaño. El primero es liso y en el segundo en la parte alta aparecen cuatro adornos de cantera, que se prolongan en el tercer cuerpo. Del cuarto cuerpo se sostiene una de las paredes, que tiene dos arcos de medio punto. En este nivel estaban las campanas.