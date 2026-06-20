‘Iluminemos la búsqueda’: la celebración del Mundial y los rostros de las personas desaparecidas

Las protestas de las familias de los desaparecidos no son un episodio aislado ni una provocación coyuntural. Forman parte de una larga historia de búsqueda y exigencia de verdad de los colectivos que se ha sostenido durante décadas.

La celebración comenzó. Miles de personas se reunieron con sus familias, amigos, en sus espacios laborales o de su comunidad para presenciar la inauguración de la Copa del Mundo y el primer partido de la Selección Mexicana. La algarabía de la afición se contagia y se esparce por múltiples espacios. Al mismo tiempo, hay miles y miles de rostros que han tenido que confrontarse con la disonancia entre este momento histórico y la realidad compleja que viven día a día los sectores más vulnerables, entre ellos, los de los familiares de personas desaparecidas, que han buscado aprovechar este momento en que los ojos del mundo están puestos en México para visibilizar que somos sede del Mundial, sí, pero también un país con más de 133 mil personas desaparecidas. Un día previo al inicio de la justa mundialista, madres buscadoras de al menos 10 entidades de la república (entre ellas, colectivos de la Ciudad y Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Jalisco, Coahuila, Michoacán, Querétaro, y familias de migrantes desaparecidos) convocaron a una manifestación pacífica sobre Calzada de Tlalpan, desde la estación Registro Federal hacia el Estadio Azteca. Su camino fue obstruido por cientos de policías y por autoridades de la Ciudad de México, que buscaron proteger el recinto y priorizar “el derecho” a ver el partido, como se dijo desde el gobierno de la Ciudad, en vez de garantizar el legítimo derecho a la protesta. Las madres colocaron sus carteles de búsqueda y hablaron de su lucha con medios nacionales e internacionales, además de realizar distintas actividades como las “Cascaritas por la memoria y el olvido” y dar lectura a un pronunciamiento donde enfatizaron: “No pretendemos arruinar su fiesta, al contrario, esperamos puedan disfrutar de los partidos; a nuestros seres queridos también les gustaba el futbol y hoy no están aquí para presenciar la copa”.

Una respuesta deplorable por parte de la ley

Las protestas de las familias no son un episodio aislado ni una provocación coyuntural. Forman parte de una larga historia de búsqueda y exigencia de verdad de los colectivos que se ha sostenido durante décadas -visiblemente también durante los Juegos Olímpicos del 68 y en el Mundial del 70- frente a la persistencia de las desapariciones y la impunidad que les rodea. La respuesta que recibieron fue deplorable. No sólo por la imposibilidad de llegar al lugar donde habían llevado en diversas ocasiones cascaritas y otras actividades en las últimas semanas de manera pacífica, o por ver un despliegue de fuerzas de seguridad y de apoyos institucionales que en la mayoría de sus búsquedas ciudadanas les son negados. Un día después de la protesta, la Secretaria de Gobernación señaló que investigaría los motivos y los recursos con los que se realizaron los traslados de madres buscadoras, especialmente de Jalisco, dejando ver que podría haber actores ajenos a la protesta involucrados. Por su parte, la presidenta de la República decidió minimizar la digna presencia de los colectivos aludiendo que hubo más asistencia de servidores públicos que de familiares durante la protesta; posteriormente expresó que, aunque hubo quien quiso mostrar otra imagen, en México solo había alegría del pueblo. La respuesta se vuelve más insensible si se recuerda que son familias quienes, ante la ausencia o negligencia de acciones de las instituciones, buscan diariamente en campo, fiscalías, centros penitenciarios y otros espacios cualquier indicio que permita localizar a sus seres queridos, enfrentando incontables riesgos.

También ha habido solidaridad