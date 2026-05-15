Si bien es cierto que en las encuestas Imelda Castro se halla firme en la eventualidad de que su partido la nomine como candidata... todavía falta que la legitimen los órganos de dirección de la fuerza guinda... En cuestión de política las cosas que flotan en el aire no son del todo seguras para nadie.

A Imelda Castro Castro la prospectan la mayoría de las encuestas, si no es que todas, a ser la candidata del Movimiento Regeneración Nacional a Gobernadora de Sinaloa en caso de que el partido y los centros de decisión de la Cuarta Transformación determinen que una mujer encabece lo que ellos llaman coordinadores estatales de defensa de la 4T. En eso sí adquieren claridad la estrategia política y las mediciones de proyección del voto, no obstante lo revuelto de la sucesión por factores y actores que en la Oposición, e inclusive dentro de Morena, insisten con enturbiar las aguas de la sucesión.

Lo otro que también perfilan los estudios de intención del voto es que Morena mantiene una mayoría sólida en las primeras dos semanas de mayo sin que las dos crisis vigentes en Sinaloa, la de la seguridad pública y la de la política, hagan mella notable en el virtual direccionamiento del sufragio con miras al 6 de junio de 2027. Aquí vale la acotación de esperar mayor tiempo y desenlaces para tener la radiografía completa porque lo de hoy significa una foto instantánea.

Según la evolución que presentan los tracking que se realicen con rigor metodológico, sin la injerencia de cuchareos o datos ajustados sobre pedido, Castro está posicionada como la favorita con reflejo en las consultas que realice por su cuenta Morena como uno de los elementos de peso para designar a las y los candidatos a 17 gubernaturas. Lo otro tiene que ver con lo programático y trayectorias libre de máculas, en lo que todo indica que la Senadora no presenta negativos.

El único punto pendiente de resolver consiste en la concreción de la posibilidad que se maneja desde hace años, alentada desde la 4T nacional y estatal, en lo que concierne a que una mujer sea la primera en gobernar Sinaloa por el período constitucional de seis años, definición que hasta el momento no registra virajes, sin pasar por alto que la política suele dar giros vertiginosos y muestra de ello es la actual recomposición temporal del poder público estatal.

Las encuestas podrían estar manipuladas unas cuantas pero no en su totalidad y en todo caso al analizarlas en su conjunto aportan realidades que a corto plazo o en el futuro inmediato son irreversibles. En mayo, después de que la injerencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos alterara el tablero futurista local, la medición de Rubrum pone como puntera a Imelda Castro con la amplia ventaja de 34.2 puntos y en segundo lugar a Graciela Domínguez con 11.8; Gobernarte le da a la Senadora 28.1 de aceptación siendo María Teresa Guerra la más cercana competidora con 10.7, mientras que Demoscopía-La Jornada revela que 30.1 desea que Castro sea la candidata de Morena y 21.8 apoya a Guerra.

También las encuestas de mayo le otorgan ventaja a Morena ante la pregunta de ¿si hoy fueran las votaciones para elegir Gobernador/a de Sinaloa por cuál partido optarías? Por ejemplo, C&E Research registra porcentajes de 42.3 por ciento a favor de Morena, 23.1 al PAN, 7.7 a MC, 7.7 al PRI y 3.8 al PVEM; en los hallazgos de De las Heras Demotecnia el 45 por ciento sufragaría por Morena, 9 por el PAN, 6 por el PRI, 6 por MC, 1 por el PVEM y 1 por PT. Es pertinente aclarar que se trata de estados de ánimo actuales que por supuesto están sujetos a variaciones tomando en cuenta los distante del día de la votación y que las campañas formales aún no empiezan.

Igual cabe la precisión de que si bien es cierto que en las encuestas Imelda Castro se halla firme en la eventualidad de que su partido la nomine como candidata, cuestión que a estas alturas es de alta probabilidad, todavía falta que la legitimen los órganos de dirección de la fuerza guinda. Y que en caso de determinar un abanderamiento femenino existen otras mujeres que andan en campaña y que están en la jugada mientras la tómbola siga girando como ahora lo está. En cuestión de política las cosas que flotan en el aire no son del todo seguras para nadie.

Imelda Castro se encuentra bien posicionada en el conocimiento de los ciudadanos y las redes sociales dan crecientes señales de empatía hacia ella. Pero siempre debe estar presente la experiencia política que dice cómo en 1998 la candidatura del PRI prácticamente la tenía en la bolsa el agricultor Lauro Díaz Castro y se le atravesó Juan Millán Lizárraga para obtener la postulación y ganar la elección, y el episodio de 2016 cuando Gerardo Vargas Landeros se aprestaba a ser investido por el tricolor y el entonces Presidente Enrique Peña sacó el as que traía bajo la manga con Quirino Ordaz Coppel, que desempeñó la titularidad del Ejecutivo estatal de 2017 a 2021.

Nada está garantizado cuando hay tantos gallos que quieren maíz.