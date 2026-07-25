Implicaciones de la condena a ‘El Mayo’ Zambada

El mensaje final de ‘El Mayo’ fue tanto para sus amigos como para ‘sus enemigos, para las autoridades estadounidenses y las mexicanas, al declarar que ‘esa guerra no la gana nadie’, tal vez ‘pidiendo’ se acabe la enemistad entre los grupos de Los Chapos y los del propio “Mayo”...

El jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, “El Mayo” Zambada, fue condenado a cadena perpetua y a pagar 15 mil millones de dólares, según juicio celebrado en Nueva York el pasado lunes 20 de julio de 2026, como culminación de un dramático “zafarrancho” que se inició con su secuestro y traición por uno de sus “socios”, Joaquín Guzmán López, hijo de su principal socio en el negocio masivo de drogas, armas, dinero y demás desaguisados, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien también cumple condena de prisión a perpetuidad, más otros 30 años, por si acaso.

El secuestro de “El Mayo” Zambada en julio de 2024 perpetrado en Culiacán, Sin., dejó “una serie de consecuencias e implicaciones gravísimas para el Gobierno y el Estado de Sinaloa con el asesinato y secuestro de casi 8 mil personas, violencia que continúa:

1. La traición la realizó el “grupo” de Los Chapitos en una reunión que se celebró en Culiacán, a la que se dijo asistieron o debieron asistir: “El Mayo”, “El Chapito” Guzmán López, Héctor Melesio Cuén Ojeda, el Gobernador Rubén Rocha Moya y otras personas; con el secuestro de “El Mayo” (tal vez drogado) y su traslado en avión a Estados Unidos, fueron asesinados Cuén Ojeda y dos guardias más. El Gobernador Rocha se ha deslindado de ese acto y ha declarado que él se encontraba ese día en otra parte.

2. El asesinato del licenciado Cuén Ojeda lo trató de “desvanecer” la Fiscalía del Estado simulando que el asesinato fue en una gasolinera cercana. Por cierto, la tal Fiscal no ha sido llamada a cuentas de ese “acto oficial” de simulación que es grave y del cual se infiere que el Gobernador Rocha estuvo enterado.

3. El avión utilizado para el transporte del secuestrado cruzó la frontera y aterrizó “sin problemas”, llevando a “El Mayo” y al secuestrador Guzmán López, quien buscaba con ello algún acuerdo que le favoreciera, aunque, según declaran el Fiscal del Distrito Este de N.Y., Joseph Nocella, “no habrá nada a cambio” de ese acto. Dicho avión ahora se exhibe en una exposición en Texas como “trofeo” de las organizaciones antidrogas estadounidenses, lo que la Presidenta Sheinbaum ve como una prueba de la participación de Estados Unidos en el secuestro.

4. En cuanto al piloto del avión que fue apresado en Estados Unidos al arribar con “El Chapito” Guzmán López, fue extraditado a México a petición de las autoridades de este país, pero luego extrañamente liberado y vuelto a capturar por otros delitos, sin percatarse que era el mismo piloto y de nuevo extraditado a Estados Unidos, en donde ahora sí está detenido.

5. La Fiscalía estadounidense que acusó a “El Mayo” y el Juez Federal Brian M. Cogan no tomaron en cuenta el argumento de la defensa de que “El Mayo” había sido secuestrado en el extranjero en connivencia con las autoridades norteamericanas e introducido al país irregularmente, pues con ese argumento el juicio podría nulificarse; sin embargo, al Gobierno de aquel país “le urgía un castigo ejemplar para un jefe de un cártel declarado ‘terrorista’”.

6. “El Mayo”, al declararse culpable de haber sobornado a funcionarios de los dos países y de casi todo de lo que se le acusó, perdió “el derecho a un juicio y a la posibilidad de apelar cualquier sentencia” y, según el abogado defensor, el inculpado ya no informará de nada más, pues todo lo que ha obtenido es que lo recluyan en donde se pueda atender su delicado estado de salud y vejez.

7. El mensaje final de “El Mayo fue tanto para sus amigos como para “sus enemigos” y para las autoridades estadounidenses y las mexicanas, al declarar que “esa guerra no la gana nadie”, tal vez “pidiendo” se acabe la enemistad entre los grupos de “Los Chapos” y los del propio “Mayo”, porque era de temerse un recrudecimiento de la violencia en Sinaloa al conocerse la gravedad de la condena; aunque se ha afirmado que no hizo acusaciones, lo cierto es que cualquier favor que haya logrado, ha sido gracias a informaciones sobre políticos y cómplices.

8. En cuanto a los anteriormente “señalados por el Gobierno de Estados Unidos”, el Gobernador con licencia Rocha Moya, el Senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y siete personas más, dos de las cuales ya se entregaron a las autoridades de estadounidenses, quienes han de estar declarando lo que saben, están detenidos y sujetos a proceso, por lo que también se infiere que los demás de ese grupo pudieran tener también alguna implicación.

9. El ex Presidente López Obrador, que se llevaba muy bien con “El Chapo” Guzmán y familia, nunca dijo nada a favor de “El Mayo” ante el secuestro y “exportación” a Estados Unidos.