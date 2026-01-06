Incertidumbre por la intervención en Venezuela

Los inversionistas están atentos a posibles cambios en el panorama energético, luego de la intervención estadounidense de Venezuela, uno de los países con más reservas petroleras del mundo

Iniciamos ayer la semana con una jornada accionaria positiva para prácticamente todos los mercados bursátiles importantes del planeta. El mercado bursátil neoyorquino cerró las operaciones del lunes con un tono positivo, tras un arranque de año mixto y atento al panorama económico y geopolítico. Mientras que el Nasdaq encontró su primera alza en seis jornadas, el Dow Jones enlazó dos días positivos.

La última semana del año cerró en territorio negativo, debido a que los tres días de negociación correspondientes registraron caídas. Como resultado, diciembre terminó siendo un mes mixto para los índices de renta variable estadounidenses, principalmente debido a las opiniones divididas entre los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal respecto a la futura política monetaria, tal como se reflejó en las minutas de la última reunión de la cúpula monetaria. No obstante, los índices bursátiles de la unión americana cerraron el año con ganancias por tercer año consecutivo.

Los inversionistas están atentos a posibles cambios en el panorama energético, luego de la intervención estadounidense de Venezuela, uno de los países con más reservas petroleras del mundo. Algunas de las principales petroleras estadounidenses, como Chevron, que de hecho ya operaba en el país sudamericano, han declarado que se mantendrán atentas a la situación.

Las acciones de las empresas petroleras y de servicios petroleros subieron después de que Estados Unidos entrara en Venezuela durante el fin de semana, extraditara a su Presidente y anunciara que las empresas estadounidenses invertirían para restablecer la producción de crudo en el país sudamericano. Las acciones de Chevron subieron un 5.1 por ciento, liderando el Dow Jones, mientras que SLB avanzó un 9.2 por ciento, siendo el de mejor rendimiento del SP500.

Vale la pena destacar que la mayoría de los rendimientos de los Bonos del Tesoro estadounidense cayeron, lo que refleja una mayor cautela en el mercado de renta fija. El rendimiento a 10 años bajó 3.4 puntos básicos, hasta el 4.16 por ciento, y el tipo a dos años bajó 2.4 puntos básicos, hasta el 3.45 por ciento, gracias al aumento de la demanda de activos refugio tras las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Los precios de los bonos y los rendimientos están inversamente correlacionados.

En el ámbito monetario Anna Paulson, presidenta de la Reserva Federal de Filadelfia, sugirió que apoyaría pausar los recortes a las tasas de interés de Estados Unidos a inicios de este año, a fin de dar tiempo para evaluar la situación del mercado laboral y de la inflación en ese país. Entre los datos más recientes, el reporte de administradores de compras manufacturero de Estados Unidos bajó más de lo esperado y quedó en zona de contracción.

En México, el mercado de valores sostuvo un tono positivo al cierre de la jornada del lunes, luego de varios días de descensos y tras un año de destacada alza, en un día de poca información local. Los indicadores presentaron su alza más acelerada en dos semanas, aunque no lograron compensar lo retrocedido la semana previa. Los índices están a menos de un punto porcentual de máximos.

Los portafolios están a la expectativa de la publicación en los siguientes días de datos como la venta de autos, la confianza del consumidor y la inflación al consumidor. Además, Estados Unidos dará a conocer datos de empleo, como la nómina no agrícola, que se incorporarán a las especulaciones sobre el futuro de su política monetaria. El mercado continúa atento a posibles cambios en el mercado energético tras la intervención estadounidense de Venezuela.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en el país sudamericano, que derivó en el derrocamiento y la detención del hasta entonces Presidente Nicolás Maduro.

En temas energéticos, observamos que los futuros del crudo estadounidense, West Texas Intermediate, subieron un 1.9 por ciento, para colocarse en 58039 dólares por barril. Según algunos analistas quizás a corto plazo, la crisis política de Venezuela impulse el precio del petróleo, ya que la incertidumbre gira en torno al suministro y la entrega de petróleo. Los precios del petróleo reaccionarán a medida que se tenga mayor claridad sobre la nueva administración venezolana y cuál será su sesgo hacia la política energética.

En temas cambiarios, tenemos que el peso mexicano finalizó la jornada sin cambios respecto al cierre previo del viernes, en 17.91 unidades interbancarias por dólar, su nivel más fuerte desde el verano de 2024. En contraste, el Índice Dólar, DXY, que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas, perdió valor marginal para cerrar en 98.28 unidades.

La madrugada del sábado las fuerzas armadas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela y fue enviado a Nueva York en una operación especial, poniendo fin a su estancia en el poder de 12 años y ocho meses. No obstante, el peso resintió los comentarios del Presidente Trump, sobre que “algo se debe hacer con México”, reiterando que el país es gobernado por los cárteles de la droga, lo que generó nerviosismo ante la posibilidad de que opte por alguna acción militar, a pesar de que anteriormente ha hecho comentarios positivos de la colaboración con México en asuntos migratorios y de seguridad. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.