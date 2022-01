La primera incongruencia viene porque nuestro Presidente se presentó a su tradicional mañanera el pasado lunes con voz ronca y malestar, en lugar de acatar lo indicado por su Subsecretario de Salud, incluso acudió a dicha mañanera sin cubrebocas (solo lo utiliza en Estados Unidos al parecer) y manifestar que él creía que era gripe pero que se realizaría una prueba más tarde

Si Usted busca en el diccionario la palabra incongruencia le dirá que es falta de congruencia, si Usted busca congruencia encontrará que es conveniencia, coherencia, relación lógica, pero fácilmente podríamos entender la palabra incongruencia como actuar político, ya que en muchas de las ocasiones se actúa así por parte de quienes nos gobiernan. Le pondré algunos ejemplos.

Empecemos por nuestro Presidente, quien al igual que la mayoría de la población se tomó muy en serio lo de ser positivo para iniciar el año, ya que como Usted seguramente sabe, esta semana dio positivo a Covid, (y como a cualquier otra persona le deseamos que se recupere pronto). Eso por supuesto no tiene nada de incongruente, por el contrario el que nos dé Covid quizá sea de lo más congruente dado el nivel de contagios (se rompe récord cada día), lo incongruente es que la Secretaría de Salud señaló que en caso de sentirse con malestares, lo que se tenía que hacer era tratarse como si fuera positivo por Covid, es decir aislarse y monitorear su salud, también señaló el doctor Gatell que “si todas las personas que tienen tos, que tienen dolor de garganta, se aceleran a ir a una prueba Covid lo que va a ocurrir es que se van a angustiar porque van a estar en una fila en un laboratorio público o privado”, esto ya que al parecer existe escasez de pruebas de Covid.

La primera incongruencia viene porque nuestro Presidente se presentó a su tradicional mañanera el pasado lunes con voz ronca y malestar, en lugar de acatar lo indicado por su Subsecretario de Salud, incluso acudió a dicha mañanera sin cubrebocas (solo lo utiliza en Estados Unidos al parecer) y manifestar que él creía que era gripe pero que se realizaría una prueba más tarde. La segunda incongruencia viene ya que según el doctor Gatell debía de no hacerse la prueba, sino aislarse, pero ya sabe que en todo hay niveles, así que nuestro Presidente no tiene por qué aislarse, mucho menos no hacerse prueba y efectivamente se hizo la prueba la cual dio positivo. Durante la semana ha mostrado mejoría nuestro Presidente, incluso al parecer regresará a la mañanera el próximo lunes (los ratings no son los mismos sin él).

Y no sé si esto clasifique como incongruencia, Usted decida si lo es, pero esta semana a la actual Secretaria de Educación en nuestro País, la maestra Delfina Gómez, no tuvo su mejor semana, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó una multa de 4 millones 529 mil pesos que el INE le impuso a Morena, por una red de financiación irregular que llevó a cabo la hoy titular de Educación, cuando era Presidenta Municipal de Texcoco y retuvo el 10 por ciento de los salarios de sus trabajadores. Por su parte el partido Morena expresó su desacuerdo contra dicha ratificación; ahora la pregunta es ¿hay congruencia en que durante su gestión como Presidenta Municipal se haya encontrado que retenía el salario de los trabajadores y ahora esté a cargo de la Secretaría de Educación en nuestro País? ¿Usted qué piensa?

Ahora bien, mientras todas estas incongruencias suceden, al INE le informan que no se les dará recurso adicional para realizar la famosa (y no solicitada) revocación de mandato, incluso el Secretario de Gobernación Adán Augusto, sostuvo que el Gobierno federal no tiene margen para otorgar los recursos adicionales solicitados por el INE, “...ni modo que vayamos a reducir entrega de apoyos a adultos mayores”. Quizá sí sea congruente, digo, al final de cuentas el INE fue quien interpuso la multa contra la Secretaria de Educación.

Pero nuestro Gobernador no se escapa, ya que el día de ayer señaló a través de su cuenta de Twitter que se posponía el regreso presencial a clases que se tenía programado para este próximo lunes. El regreso se realizará de acuerdo con el comportamiento de la pandemia y el estado de los contagios. De igual manera el día de ayer señaló que no se cancelarían los maratones de la Ciudad de Culiacán ni de Mazatlán, ¿no es incongruente? ¿No, verdad?

Y la mayor de las incongruencias a mi ver es no vacunar a menores de 14 años a pesar de que nuestro País tiene aprobada una vacuna desde el año pasado para menores de edad en el rango de mayores de 11 años.

PD 1. Ahora es el Secretario de Salud Estatal quien dio positivo a Covid.

PD 2. Movimiento Ciudadano se ha decidido por ir como candidatos a Gobernador a cinco ex panistas. ¿Será que el naranja será el nuevo azul?

PD 3. Human Rights Watch señaló en su último reporte que en nuestro país prevalecen las violaciones a los derechos humanos y la impunidad y criticó que se le dé cada vez más funciones a militares.