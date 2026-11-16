Indicadores de vanidad

En el mundo de la dirección ejecutiva existe una línea muy delgada entre gestionar para transformar y gestionar para aparentar.

dentro de esta existencia en el tiempo, somos como el atleta que, para saltar hacia adelante, siempre debe dar un paso hacia atrás; si no da un paso hacia atrás, le resulta imposible saltar hacia delante. Por lo tanto, sin memoria no se proyecta el futuro

Con frecuencia nos topamos con gerentes que dominan el arte escénico: presentan tableros de control impecables y gráficos con tendencias ascendentes celebrando con bombo y platillo la mejora en ciertos indicadores. Sin embargo, cuando rascamos más a fondo, descubrimos otras realidades: la empresa puede estarse descapitalizando o perdiendo valor de mercado. Estamos ante el peligroso fenómeno de los KPIs de vanidad.

Estos indicadores de ostentación son aquellas métricas que hacen lucir bien a quien las presenta, pero no son tan relevantes respecto al propósito fundamental de la empresa, que es la creación de riqueza a largo plazo. Los ejecutivos enfocados en su agenda personal presumirán el incremento en el tráfico del sitio web, el aumento en el volumen de ventas o la reducción de un rubro de gastos. Lo que no dicen, y a veces ocultan deliberadamente, es que el margen se está desplomando, que crecen las cuentas incobrables o que la lealtad de los clientes va en caída libre.

Esta miopía es más grave cuando el CEO cae en la trampa del aplauso fácil y presume con arrogancia ganancias récord en el corto plazo, mientras mantiene bajo llave el silencioso desmantelamiento del futuro de la compañía. Para inflar el estado de resultados actual y asegurar sus bonos, este perfil de líder no duda en recortar drásticamente la inversión en Investigación y Desarrollo (I&D) o en postergar los gastos críticos de mantenimiento. Presenta utilidades extraordinarias hoy, a costa de dejar una empresa tecnológicamente obsoleta u operativamente fracturada.

El colmo de esta patología directiva ocurre cuando la vanidad cruza la línea de la ética y se convierte en simulación. Para sostener la ilusión de crecimiento, algunos ejecutivos recurren al maquillaje contable y operativo, registrando ventas falsas, facturando pedidos no cerrados o inflando el pipeline con contratos fantasma. Son movimientos desesperados para “llegar al número” del trimestre, provocando un grave desajuste en el flujo de efectivo, costos elevados por devoluciones y una desconfianza profunda en el equipo.

Esta conducta es el síntoma más claro de la falta de Dueñez Empresaria. Mientras que el dueño, o el ejecutivo que piensa con mentalidad de dueño, se desvela por la generación de valor económico, la liquidez y el posicionamiento estratégico, el ejecutivo amañado suele desvelarse por su reputación y su permanencia en el puesto. Para este último, los KPIs de vanidad operan como un escudo político: “Miren los resultados que generé”, parece decir, ignorando que está hipotecando el destino de la compañía.

El verdadero ejercicio de la Dueñez exige madurez para confrontar las métricas crudas. No se trata de acumular datos para alimentar el ego directivo, sino de seleccionar e instrumentar los indicadores de valor: aquellos que impactan directamente el rendimiento sobre el capital invertido, el flujo de caja real y la ventaja competitiva sostenible.

Para erradicar la cultura del aparentar y sembrar el espíritu de la Dueñez en el organigrama, el consejo superior debe intervenir con firmeza bajo tres principios:

Alineación a lo relevante: Vincular los incentivos ejecutivos no a utilidades contables o ventas facturadas, sino al flujo de caja cobrado y al valor global a largo plazo. Es crucial enfocarnos a lo que mueve la aguja de verdad.

Métricas de sostenibilidad: Incorporar en los tableros el porcentaje de inversión en R&D, los planes de mantenimiento preventivo y auditorías estrictas a las notas de crédito y devoluciones.

Transparencia radical: Auditar los sistemas de información para asegurar que los tableros de control muestren las malas noticias con la misma velocidad y visibilidad que las buenas.

Optimizar un indicador secundario, inflar una utilidad temporal o simular transacciones comerciales mientras se destruye el valor de la empresa ni es management ni es accountability, es una ilusión óptica y una irresponsabilidad. Busquemos menos aplausos por métricas superficiales y más rigor en la creación de riqueza. Esa es parte de la esencia de la Dueñez.