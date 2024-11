La elección de jueces no es, ni puede ser, un ejercicio cualquiera. El INE enfrenta ahora un desafío de una magnitud que requiere, más que nunca, de su capacidad técnica.

Si habrá o no elecciones de jueces en 2025, lo definirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero si hubiera, la elección de jueces no es, ni puede ser, un ejercicio cualquiera. No es lo mismo organizar elecciones para representantes políticos que para quienes serán responsables de la impartición de justicia. En un país donde la confianza en las instituciones se tambalea con frecuencia, la forma en que se organice este proceso será clave para el futuro de la legitimidad democrática. El INE, como guardián de la precisión en la maquinaria electoral, enfrenta ahora un desafío de una magnitud que requiere, más que nunca, de su capacidad técnica.

La logística electoral

La justicia es un terreno delicado, donde las decisiones afectan directamente los derechos de los ciudadanos. Así, la determinación de las circunscripciones no solo debe basarse en cálculos poblacionales, sino en una comprensión profunda de las regiones, de los distritos judiciales, y de cómo estos se conectan con la estructura electoral. ¿Cómo se diseñarán los distritos para que reflejen una verdadera representación de las necesidades locales sin comprometer la imparcialidad? La respuesta a esta pregunta no es simple y representa uno de los primeros desafíos que el INE deberá abordar.

La planificación de escenarios:

el arte de la previsión

Frente a la incertidumbre, una herramienta ha sido clave para el INE: la planificación de escenarios. Durante la gestión de Lorenzo Córdova al frente del Instituto, la alta dirección comprendió que la improvisación no tenía lugar en los procesos democráticos. Ante situaciones como la primera consulta popular o el proceso de revocación de mandato, donde no se contaba con un marco normativo claro, el INE recurrió a metodologías rigurosas para la anticipación, la previsión y el diseño de futuros.

¿Capacitación o educación?

Uno de los pilares de las elecciones en México ha sido la profesionalización de los funcionarios electorales. Desde los capacitadores hasta los funcionarios de casilla, el INE ha creado un sistema de formación que garantiza que cada persona involucrada en el proceso entienda su rol y lo ejecute con eficiencia. Sin embargo, en el caso de las elecciones judiciales, la capacitación adquiere una nueva dimensión, proceso que por cierto -conforme al canon organizativo- debió ya haber comenzado.

Elegir jueces no es un acto político común. El ciudadano que vota debe comprender el impacto de su decisión en un contexto donde los derechos y la ley están en juego. Por lo tanto, la capacitación no solo debe centrarse en el acto técnico de organizar elecciones, sino en educar a la ciudadanía sobre la importancia de su voto en este proceso particular. El INE, como gestor de la democracia técnica, tendrá que desplegar una campaña educativa sin precedentes, donde no solo se formen funcionarios, sino que se informe a la población sobre lo que significa elegir a quienes imparten justicia. La calidad del proceso electoral dependerá, en gran medida, de este esfuerzo.