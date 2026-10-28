INE: se va Taddei, pero la crisis sigue dentro

La renuncia de Guadalupe Taddei abre una oportunidad para corregir el rumbo del árbitro electoral, recuperar la colegialidad y frenar la concentración de poder que ha debilitado su credibilidad. El relevo deberá demostrar que el INE puede garantizar elecciones libres y auténticas

La permanencia de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral era insostenible; ahora, con su renuncia, se abre una oportunidad, por mínima que sea, para corregir muchas de las decisiones que se han tomado e intentar apuntalar la realización de elecciones libres y auténticas. La crisis del INE ciertamente tiene que ver con las revelaciones que se han dado a conocer en los últimos días respecto a la inadecuada relación de la presidenta del Instituto con diversos proveedores, lo cual ya está siendo investigado tanto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Qué bueno que se proceda institucionalmente. Sin embargo, lo que esta crisis revela también es la incompatibilidad de la reciente reforma que anula la colegialidad con el espíritu y la esencia del INE. La colonización de la autoridad electoral por parte de Morena no ha sido únicamente colocar a gente afín en puestos claves, ha significado desterrar la deliberación y debilitar la colegialidad. El estilo morenista de gobernar: sin contrapesos, sin rendición de cuentas. La concentración desmedida de poder genera opacidad y con frecuencia, corrupción. Por ello, pedir la salida de Taddei no era atacar al INE, era simplemente solicitar que se aparten de sus funciones quienes hayan cometido actos indebidos que le restan autoridad moral a la institución. Que por cierto no es sólo Taddei, también debe revisarse el accionar de otros integrantes del cuerpo directivo, y a decir de la ASF, de algunos integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). La crisis no es menor.

Principios que podrían revertir la pérdida de confianza en la autoridad electoral