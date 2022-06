Infierno en el Pacífico es una película con una historia lenta, pero convertida hoy en un clásico bélico y digna de verse por la reflexión implícita sobre la intrincada naturaleza humana que se sobrepone a las vicisitudes de la guerra

Vi esta película en su momento. Me pareció un fascinante duelo actoral, con problemas de idioma y de recursos. Entonces, y durante varios años, como el lobo solitario que era, contrario a lo muy extravertido (el prefijo ‘extro’ no existe en castellano) que me volví después, yo prefería ir solo al cine, y me sentaba en primera fila, en la butaca central (supuestamente yo tengo, y sobre todo tenía, una leve forma de Asperger, que es a su vez una forma de autismo de muy diversos grados).

Infierno en el Pacífico (Hell in the Pacific) basada en un relato de Reuben Bercovitch, es una película del director John Boorman que tiene como únicos protagonistas a Lee Marvin y Toshirō Mifune. Se rodó en 1968 y contiene una banda sonora de Lalo Schifrin.