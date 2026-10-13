Inflación al consumidor a la vista

Los precios del crudo subieron ante la escalada de las tensiones en Medio Oriente, lo que reavivó las preocupaciones sobre el suministro energético y las presiones inflacionarias.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta en Asia y América, mientras que fue positiva en Europa. Los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron con resultados encontrados este lunes, debido a que el avance de las acciones energéticas compensó parcialmente las pérdidas del sector tecnológico. Con ello, el Dow Jones registró su tercer día consecutivo de ganancias y su sexto en las últimas siete sesiones, mientras que el SP500 y el Nasdaq anotaron su tercer descenso seguido.

La semana pasada, las minutas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal mostraron que la mayoría de los participantes espera otra alza antes de fin de año; por su parte, el Gobernador Christopher Waller dijo que probablemente se necesitarán más alzas, aunque no necesariamente en reuniones consecutivas. La probabilidad de un alza en octubre se mantuvo cerca de 20 por ciento, mientras que para un incremento en diciembre se encuentra cerca de 80 por ciento.

El mercado espera el reporte inflación al consumidor que se dará a conocer este miércoles, con un consenso que anticipa un aumento mensual de 0.6 por ciento impulsado por los precios de la energía; una lectura más alta de lo esperado podría reavivar las apuestas de un alza este mes, mientras que una más moderada apoyaría una pausa, de cara a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal este 27 y 28 de octubre. Las ventas minoristas del jueves mostrarán si el consumidor se está enfriando, con un aumento esperado de 0.3 por ciento, tras el alza de 1.2 por ciento de agosto.

La temporada de reportes del tercer trimestre también arranca con los grandes bancos y las expectativas son altas, con analistas proyectando un crecimiento de utilidades del SP500 cercano a 30 por ciento. Con valuaciones ya elevadas, los resultados tendrán que confirmar que el crecimiento de utilidades puede seguir compensando la presión de tasas más altas. Ayer, el impulso tecnológico perdió fuerza ante la cautela sobre las precisamente recién comentadas elevadas valuaciones del sector y las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial.

En México, las bolsas de valores cerraron con avances este lunes, en una sesión en la que destacó el desempeño de emisoras industriales y financieras, a diferencia de sus similares de Estados Unidos. Con ello, los dos índices de referencia del mercado anotaron su sexta ganancia en los últimos siete días de operación. La semana pasada, las minutas de Banxico mostraron que tres de los cinco miembros de la junta ven espacio para evaluar futuros recortes si la inflación sigue cediendo, aunque los riesgos permanecen sesgados al alza.

En temas energéticos, tenemos que los precios internacionales del petróleo finalizaron la primera jornada de la semana con ganancias, ante las preocupaciones por un ataque al aeropuerto de Riad, en Arabia Saudita, y las acusaciones de Ucrania de que Rusia continuó atacando sus instalaciones energéticas, pese al alto el fuego anunciado por el Presidente Trump. Los precios del crudo subieron ante la escalada de las tensiones en Medio Oriente, lo que reavivó las preocupaciones sobre el suministro energético y las presiones inflacionarias.

Así, el barril de crudo estadounidense, West Texas Intermediate, subió 2.06 por ciento a 93.74 dólares, mientras que el petróleo europeo, Brent del Mar del Norte, ganó 2.09 por ciento a 106.65 dólares el barril. Según algunos analistas, los inversionistas continúan atentos a los riesgos geopolíticos, particularmente por las tensiones en Medio Oriente, así como por la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El sábado, milicianos hutíes respaldados por Irán atacaron el aeropuerto internacional Rey Khalid, en Riad, la capital saudí, dejando 12 muertos y más de 300 heridos, en una importante escalada del conflicto. Mientras tanto, el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó el lunes que Rusia violó el alto el fuego energético anunciado por el Presidente Trump durante el fin de semana. Según fuentes especializadas, Moscú atacó una planta de producción de gas en territorio ucraniano.

Por otra parte, han aumentado las expectativas de que una mayor cantidad de energía rusa llegue a los mercados internacionales. El pasado viernes, el Presidente Trump declaró que Moscú suministrará más de 4 millones de toneladas de diésel al mercado mundial como parte del acuerdo que alcanzó con su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante una llamada telefónica. En Estados Unidos, la producción de petróleo en el Golfo de México, de aproximadamente 1.2 millones de barriles diarios, permaneció paralizada el domingo debido al huracán Isaias, de acuerdo con datos de la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental.

En asuntos cambiarios, observamos que el peso mexicano finalizó la primera jornada de la semana con ganancias frente al dólar, al cotizar al cierre en 18.26 pesos por unidad en su versión interbancaria, lo que representó una apreciación de 15 centavos respecto al cierre previo del viernes, de acuerdo a los registros de Banco de México. De esta manera, la moneda azteca frenó una racha de tres sesiones de depreciación y se alejó de su nivel más débil desde noviembre de 2025.

Los mercados globales tuvieron ayer una jornada de menor actividad debido al feriado parcial en Estados Unidos por el Día de la Raza. El mercado de bonos estadounidense permaneció cerrado este lunes, mientras que otros mercados financieros operaron con normalidad. El peso mexicano viene de jornadas volátiles ante la expectativa de que el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos continúe disminuyendo, lo que podría restar atractivo a las posiciones de carry trade, una estrategia que consiste en aprovechar los diferenciales de rendimiento entre monedas. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.