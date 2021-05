¿Influirá la tragedia en la decisión de los electores?

Por lo pronto, en Sinaloa, en un acto de apoyo a Mario Zamora, Ildefonso Guajardo, destacado funcionario del Gobierno de Peña Nieto, ha dicho que lo sucedido en la Avenida Tláhuac demuestra que la austeridad financiera de los gobiernos de Morena ha sido tan dañina que ocasionó la tragedia de la Línea 12 del Metro. La opinión de Guajardo la comparten muchos analistas, pero sin duda él trata de sacar raja política de la tragedia, lo cual, aun considerándolo inmoral, es inevitable.

La influencia de la Ciudad de México en la vida nacional es enorme, tanto en la política como en otros ámbitos. El centralismo tiene tal arraigo en la historia nacional que hechos que ahí suceden, que en muchas ocasiones podrían ser considerados de estricta importancia local, repercuten en todo el País. En gran medida es así porque los únicos medios de comunicación, sobre todo televisión y radio, que se consideran “nacionales” son los de la ciudad capital porque, en efecto, son los únicos que se difunden en todo nuestro territorio.

En estas circunstancias, hemos visto cómo tragedias que han sucedido ahí, como los terremotos de 1985 y 2017, tuvieron enormes repercusiones en diferentes ámbitos, pero sobre todo en el político. Lo cual no ha sucedido de la misma manera, al menos no con la misma intensidad, cuando diferentes huracanes han abatido a diferentes regiones de México.

Cuando han habido grandes sucesos de índole social y/o política en espacios lejanos de la capital ahí sí hemos visto que sus ondas expansivas han sacudido al conjunto de la sociedad mexicana, tal y como sucedió, tan sólo para poner tres ejemplos, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en Tijuana; la insurrección zapatista en San Cristóbal de las Casas y otras poblaciones chiapanecas, o en la masacre de Ayotzinapa, en Iguala; pero otros, como el incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, tuvo efectos que, en lo fundamental, se limitaron a Sonora.

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 fue, a juicio de numerosos estudiosos de los grandes temas nacionales, entre ellos Carlos Monsiváis, el inicio de la sociedad civil en la sociedad mexicana, - lo cual a mi juicio fue una opinión desmesurada porque en otras partes de México la sociedad civil nacía desde antes y de otras maneras-, pero concuerdo plenamente que ese era el último gran suceso que anticipaba que el PRI ya era incapaz de reaccionar ante los grandes reclamos y problemas de la sociedad mexicana. El Presidente Miguel de la Madrid, no tan solo demostró insensibilidad sino también incapacidad para actuar en momentos cruciales cuando tardó tres días en salir a dar un mensaje a la Nación ante una de las más grandes tragedias de la historia de México, mientras heroicamente los ciudadanos de todas las condiciones sociales ya se habían organizado para iniciar los rescates.

Sin duda, la incomprensible ineptitud de Miguel de la Madrid y su Gobierno ante la hecatombe influyó en el resultado de las elecciones de 1988, cuando el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas fue usurpado por el PRI mediante la operación fraudulenta que encabezó Manuel Bartlett. La crisis del partido entonces hegemónico se inició realmente en 1985.

Con estos antecedentes, de inmediato salta la pregunta si la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México tendrá repercusiones políticas en la capital y en el resto del País. A juicio de prácticamente todos los comentaristas que han escrito y hablado sobre el suceso sí los habrá por lo menos sobre Ebrard y Sheimbaum, uno de los cuales podría ser la candidata o el candidato de Morena para 2024, si es que sobreviven políticamente.

Pero, antes de ese año, se realizarán elecciones el mes que entra, y la interrogante es: ¿fuera de la Ciudad de México la tragedia capitalina afectará las decisiones de los electores?

Quizá ya se están llevando a cabo encuestas en diferentes estados de la República que intenten una medición de esa pregunta, pero la difusión de reportajes y opiniones ha sido tan grande, generalmente contrarias a Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheimbaum, así como a la política financiera austera de López Obrador, que no es descartable que lo sucedido en la Línea 12 del Metro repercuta electoralmente el próximo 6 de junio en gran parte del País. Si no fuese así, se confirmaría que la mayor parte de la población mexicana se siente sólidamente identificada, aun en medio de una crisis de gran magnitud, no precisamente con Morena, sino, una vez más, con López Obrador.

Por lo pronto, en Sinaloa, en un acto de apoyo a Mario Zamora, Ildefonso Guajardo, destacado funcionario del Gobierno de Peña Nieto, ha dicho que lo sucedido en la Avenida Tláhuac demuestra que la austeridad financiera de los gobiernos de Morena ha sido tan dañina que ocasionó la tragedia de la Línea 12 del Metro. La opinión de Guajardo la comparten muchos analistas, pero sin duda él trata de sacar raja política de la tragedia, lo cual, aun considerándolo inmoral, es inevitable.

Quizá los candidatos a Gobernador, alcaldes y diputados no se atrevan a utilizar el tema para obtener ganancias electorales y solo hablen del tema de soslayo, pero los comentarios inundan los medios y las redes, lo que impide que los ciudadanos ignoren el debate.

Ya veremos qué sucede en los próximos días. Por lo pronto, los temas locales dominan la agenda, aunque uno de ellos, el del narcotráfico, que a pesar de ser de enorme importancia en Sinaloa y en el País, y con repercusiones nacionales internacionales, ha sido ignorado por los candidatos. Lo cual, por lo menos, es sorprendente.