Infonavit, plagio y bonos

Esta reforma al Infonavit busca, entre otras cosas, que el Gobierno pueda tomar 2.4 billones de pesos para destinarlos, entre otras cosas, a la construcción. Dichos 2.4 billones de pesos son generados por aportaciones de trabajadores y de patrones.

Esta semana, por ser semana de “vacaciones” mencionaremos distintos temas. El más relevante debe de ser la propuesta de reforma al Infonavit de modificar su marco jurídico, la cual se presentó el pasado 13 de diciembre en las comisiones de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos, para posteriormente pasar al Senado, donde se aprobó, pasando a la Cámara de Diputados.

Esta reforma busca, entre otras cosas, que el Gobierno pueda tomar 2.4 billones de pesos para destinarlos, entre otras cosas, a la construcción. Dichos 2.4 billones de pesos son generados por aportaciones de trabajadores y de patrones, además esta reforma también permite a la dirección general de Infonavit utilizar el 0.55 por ciento de dicho monto para gastos de administración. Además, permite que el Presidente pueda nombrar de manera discrecional al titular y que el titular tenga derecho de veto sobre las decisiones del Consejo de Administración y de la Asamblea General, además de crear una constructora. La Oposición y los sindicatos se manifestaron en contra, señalando que es necesario se analice la reforma y se discuta entrando más a fondo. Incluso el Senador Ricardo Monreal señaló que, a pesar de haber sido aprobada en el Senado, era necesario “dar una revisada” entrando el año.

Por su parte, la titular del Ejecutivo federal mencionó esta misma semana que había irregularidades y corrupción en el Infonavit, y que con esta reforma se eliminaría (¿le suena conocido?). Son los mismos argumentos que se han dado para eliminar fideicomisos y/o organismos autónomos.

Cambiando de tema, la Ministra Yasmin Esquivel, mediante un comunicado, señaló “que no existió plagio alguno” en su tesis de licenciatura, esto derivado de un fallo emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, pero lo anterior no es correcto, lo correcto es señalar que dicho fallo no versa sobre si la tesis es original o incluye plagio, sino que el tribunal ordena a la UNAM que no emita su solución sobre si dicha tesis contiene o no plagio, pero al parecer la Ministra comprende lo que desea comprender, lo cual por lo menos debe llamar la atención ya que no solo es ministra de la SCJN sino que busca la presidencia de la misma.

¿Ya le llegó su aguinaldo? Espero que sí, en estas fechas (y a como está la economía) es muy necesario contar con él para poder sufragar los gastos extraordinarios e imprevistos de la temporada, esto lo saben nuestros diputados federales ya que, al terminar la 65 Legislatura, los líderes de TODOS los grupos parlamentarios se autoaprobaron recursos adicionales por más de 31 millones de pesos por la conclusión de los trabajos legislativos, recursos que serán utilizados para “gastos extraordinarios” e “imprevistos”. Morena recibió más de 12 millones de pesos, el PAN más de 6 millones de pesos, el PRI más de 4 millones de pesos, el PVEM más de 3 millones de pesos, PT más de 1 millón de pesos, Movimiento Ciudadano más de un millón de pesos, así como el PRD, quien también recibió más de 1 millón de pesos.

Para finalizar, aunque Usted no lo crea, Mexicana de aviación (¿la ha utilizado?) reporta pérdidas por más de 923 millones de pesos en sus primeros tres trimestres de operación.

PD. Es época de tener buenos deseos para los demás, y en mi caso, a Usted, estimado lector, le deseo que pueda vivir en PAZ.