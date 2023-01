Información deformativa

Hoy, tenemos al alcance de la mano mayor cantidad de alimentos, pero no nos nutrimos adecuadamente. Ingerimos abundante comida rápida, pero no una alimentación balanceada ni completa. Algo semejante ocurre, también, con la información a la que continuamente estamos expuestos; recibimos muchos hechos y datos, pero no tenemos la capacidad de procesarlos ni digerirlos.

rfonseca@noroeste.com rodifo54@hotmail.com ...