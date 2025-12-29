Información, la pieza faltante contra el cambio climático

El derecho a la información tiene la potencialidad, sobre todo, de salvar vidas. Solo con ella las personas pueden acceder eficientemente a los recursos necesarios para protegerse de los desastres causados por el cambio climático

La información importa, tanto para la parte gobernante como para la parte gobernada. Para la primera, para construir políticas públicas pertinentes y accionables, basadas en evidencia, datos y no en meros espejismos o suposiciones. Para la segunda, para poder participar en la esencia de la vida democrática al tomar, exigir y apoyar decisiones informadas a nivel colectivo, y para conocer cuáles son -a nivel individual- aquellos recursos, riesgos y circunstancias a los que hay que poner especial atención. La emergencia climática reitera la importancia de la información en la vida de la ciudadanía. Estamos atestiguando los efectos tan devastadores que tiene el cambio climático en nuestras localidades, lamentablemente, casi como un relato en tiempo real. De acuerdo con datos de Greenpeace, sus efectos se palpan en México, principalmente a través de altas temperaturas, tormentas intensas, aumento de sequías y subidas del nivel del mar. Pero basta con leer la cobertura de los medios de comunicación para ponerles nombres a las personas y comunidades que han sido víctimas de estos fenómenos. A inicios de 2025, el equipo del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM mostró evidencia alarmante: 2024 fue el año más caluroso desde que se tiene registro, con una anomalía de temperatura promedio de 2.14 ºC respecto al periodo 1900–1930. Peor aún: mientras que el promedio global de calentamiento ha sido de 2°C por siglo, la tasa de calentamiento en México desde 1975 ha sido de 3.2 ºC. Esta cifra es una alerta clara. Significa que millones de personas en el país vivieron condiciones extremas que afectan la salud, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la infraestructura básica.(1) Ante este contexto, necesitamos información para cuidarnos, protegernos y evitar mayores desastres. La falta de información puntual, clara y pertinente sobre los distintos elementos e impactos del cambio climático es en sí misma una vulnerabilidad.

Información ambiental para la generación de políticas públicas eficientes

El derecho a la información tiene la potencialidad, sobre todo, de salvar vidas. Solo con ella las personas pueden acceder eficientemente a los recursos necesarios para protegerse de los desastres causados por el cambio climático. Información sobre estrategias preventivas, de asistencia humanitaria, de reconstrucción y de recuperación es particularmente crucial. En ese sentido, la población tiene el derecho de estar informada adecuada, oportuna y pertinentemente sobre los alcances e impactos del cambio climático para la toma de decisiones para salvar sus vidas y resguardar sus pertenencias. A pesar de que el Estado mexicano, a través de diversos instrumentos, está obligado a crear, registrar, difundir y promover información pertinente en materia de cambio climático, muchas veces dicha información resulta inexistente, no actualizada o no se encuentra en formatos adecuados o accesibles para consulta.(2) Esta falta de información vuelve a la población en México, un país marcado con desigualdad, particularmente vulnerable a fenómenos naturales, y sobre todo a comunidades que históricamente han sido olvidadas y relegadas en atención y provisión de servicios y productos públicos. Las circunstancias y la devastación hacen inexcusable la ausencia de políticas públicas de información y transparencia proactiva para la prevención de desastres.

Información presupuestaria: otra cara de la vulnerabilidad