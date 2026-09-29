Los golpes a la delincuencia vertebrada al ser valorados de manera dispersa se pierden en la cronología rutinaria de la nota roja, sin embargo, apreciados en conjunto aportan a la idea de que las fuerzas federales y estatales hacen lo apropiado para avanzar en la pacificación de las regiones centro y sur del territorio de los once ríos. ¿Qué es insuficiente? Sí, pero tomemos en cuenta que se trata de una estructura criminal fraguada durante más de medio siglo.

Para contrastar el estado de ánimo ciudadano con los resultados que presentan los operativos para la seguridad pública, que sí existen y son notables, sería conveniente plantear antes la pregunta de cómo estaría Sinaloa sin los aseguramientos de arsenales del crimen organizado, detenciones de presuntos generadores de violencia, recuperación de vehículos con reporte de robo y destrucción de narcolaboratorios. Es decir, la violencia sigue golpeando fuerte, pero la estrategia militar y policial no está de brazos cruzados frente a la guerra que libran los hijos de Joaquín Guzmán Loera contra los de Ismael Zambada García.

La acotación se vuelve pertinente porque hay quienes tergiversan el análisis que plantea la reiteración de hechos de alto impacto perpetrados por la gran delincuencia pese al enorme despliegue de la fuerza pública, desviando el debate al retiro de las instituciones castrenses y civiles cuando el planteamiento se centra en revisar la estrategia para mejor protección a la población.

En mantener en Sinaloa a los más de 10 mil efectivos del Gobierno que luchan por reimplantar la paz coinciden tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava y los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en lo nacional y Sinuhé Téllez López en lo estatal. En similar criterio confluyen también los empresarios que bajo ninguna circunstancia han solicitado la desmilitarización.

Es impensable para la población y sectores urgidos de seguridad pública el hecho de solicitar que sean retirados los soldados del Ejército, Marina y personal de la Guardia Nacional. Ni siquiera en el escenario de recuperación gradual de paz podría sostenerse tal planteamiento porque se entiende que la fuerza federal será esencial durante el largo proceso posguerra, para regresar por lo menos a las condiciones de incidencia delictiva existentes antes del 9 de septiembre de 2024.

En tal estrategia para sostener en alto la confianza de que tarde o temprano la labor unificada militar-policial logrará recuperar las condiciones de civilidad y gobernabilidad para que Sinaloa vuelve a avanzar por rieles de legalidad y orden, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México hizo el conveniente balance de logros obtenidos el fin de semana que corresponde del 25 al 27 de septiembre.

En el caso de Sinaloa enumera que en Cosalá, poblado El Rodeo, aseguraron cuatro armas largas, cuatro armas cortas, 126 cartuchos, cinco cargadores, un artefacto explosivo improvisado, dosis de marihuana y un vehículo con reporte de robo, y un predio donde aseguraron 28 vehículos con reporte de robo y un artefacto explosivo improvisado. En Mazatlán, colonia Jaripillo, detuvieron a una persona con tres armas largas, dos armas cortas, 11 cargadores, 275 cartuchos, tres chalecos tácticos, tres ponchallantas y un vehículo, así como localizaron e inhabilitaron un campamento con cuatro armas largas, 31 cargadores, un artefacto explosivo improvisado, cuatro chalecos con placas balísticas y diverso equipo táctico. -En Navolato, colonia Alto Rosario, aprehendieron a una persona, con seis armas largas, un arma corta, 16 cargadores, 515 cartuchos, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas, 20 ponchallantas y dos vehículos con reporte de robo.

En Rosario, poblado El Matadero fueron confiscadas tres armas largas, cuatro cargadores, 4 mil 110 cartuchos, dosis de marihuana y cuatro placas balísticas y en Las Habitas localizaron e inhabilitaron dos artefactos explosivos improvisados. En Concordia, ranchería Los Limones, decomisaron dos armas largas, 7 mil 282 cartuchos, 12 cargadores, seis cintas eslabonadas, 3 kilos de marihuana, tres drones, 10 baterías para drones, cinco chalecos tácticos y 23 placas balísticas, así como en El Verde aseguraron un arma larga, 32 cargadores, 4 mil 900 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y ocho placas balísticas.

En Escuinapa, poblado Tecualilla, aseguraron seis armas largas, 17 cargadores, 510 cartuchos y cuatro chalecos tácticos, y en Palos Altos, localizaron e inhabilitaron un campamento clandestino donde aseguraron mil 889 cartuchos, 10 cargadores, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas. En San Ignacio detuvieron a dos personas, les aseguraron un arma larga, 600 cartuchos, tres cargadores y un vehículo, y en otro operativo detuvieron a tres hombres con un arma larga, un arma corta, siete cargadores, 160 cartuchos, 60 artefactos explosivos improvisados, dos chalecos tácticos, tres placas balísticas y un vehículo.

Estos golpes a la delincuencia vertebrada al ser valorados de manera dispersa se pierden en la cronología rutinaria de la nota roja, sin embargo, apreciados en conjunto aportan a la idea de que las fuerzas federales y estatales hacen lo apropiado para avanzar en la pacificación de las regiones centro y sur del territorio de los once ríos. ¿Qué es insuficiente? Sí, pero tomemos en cuenta que se trata de una estructura criminal fraguada durante más de medio siglo.