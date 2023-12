sicairos6204@gmail.com

Imaginemos juntos a Malova, Cuén y Estrada en la Coalición Fuerza y Corazón por México. Unidos podrían verse como coctel que implosionará en el bloque que a nivel nacional encabeza Xóchitl Gálvez haciendo añicos la intención de voto hacia esta alianza. De igual manera, en las propuestas que prepara Morena hay trayectorias como la de María Teresa Guerra Ochoa, Merary Villegas, Gerardo Vargas y Fernando Pucheta, que metidas todas en la misma licuadora podrían complicarse entre sí con daños colaterales a la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum.

Con la voz de arranque del proceso comicial que dio el miércoles el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, los partidos políticos y sus pretensos entran a una jornada de oración, rogando aparecer y que les vaya bien en la boleta con la cual se elegirá a alcaldes y diputados locales el próximo 2 de junio. Sin duda el furor subirá de tono en estas fiestas de fin de año, pues hasta los menos favorecidos en la intención de voto dicen que van por todo. Y el órgano comicial arbitrará, sin duda, en la belicosa arena donde valen todas las formas de violencia que se necesiten para llegar al poder.

De configurarse la hipótesis de guerra frontal, en los dos campos de batalla empezarán a formarse los duros de la lid electoral y el teatro comicial se llenará de humo, barcas hundidas o flotantes, y en medio de todo el elector indeciso. Y entre los rudos de cada bando no existirá compasión hacia el adversario, ya que quien caiga primero verá pasar sobre él la estampida de los búfalos del oportunismo.

Menudo desafío para quienes tomarán las decisiones, puesto que la apuesta en los dos frentes es por los personajes que saben pelear por los votos, (los considerados kamikazes de la política local) sin importar los medios para obtenerlos. En una esquina perfiles como los de Mario López Valdez, Héctor Melesio Cuén Ojeda y Jesús Estrada Ferreiro; en la otra personajes del calado de Jesús Valdés Palazuelos, Fernando Pucheta Sánchez y Sergio Mario Arredondo, recién adheridos a la marca de la Cuarta Transformación.

En sí las dos alianzas de partidos, en una el Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Sinaloense y de la Revolución Democrática, y en la contraria Movimiento Regeneración Nacional, del Trabajo Y Verde Ecologista, están armando carteleras que anticipan choques bestiales en lugar de ejercicios confrontativos democráticos. Aunque actualmente los enfrentamientos son de manera soterrada, iniciado enero vienen las madres de todas las batallas.

Hay demasiados puntos sensibles para tan pocas posiciones disponibles aun considerando las candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados. A los liderazgos le costará esfuerzo sobrehumano dejar a todos satisfechos e impedir que la atípica mixtura de credos ideológicos termine explotándole en las manos al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador Rubén Rocha.

En el caso del Mandatario estatal, por ejemplo, se le ven las ganas de que prosiguieran en sus actuales cargos vía reelección los alcaldes de Mazatlán, Edgar González Zataráin, y Juan de Dios Gámez Mendívil, en Culiacán, por los buenos gobiernos que hacen, aunque carece de certeza en tales continuismos porque no se conoce cómo viene para Sinaloa lo referente a la paridad de género. Tiene a dos mujeres listas para entrar al quite si la candidatura es femenina en esos municipios y también a adheridos al morenismo en cada plaza, como bateadores emergentes.

Otro brete consiste en cuáles candidaturas o posiciones de poder concederles a los ex priistas, ex panistas y ex emecistas que se sumaron al proyecto y campaña de Sheinbaum y obviamente deberán recibir una señal de gratitud por tales arrojos. Inclusive a los mismos morenistas que no pasen los procesos de selección interna y regresen a sus trincheras volteando a los lados a ver qué les regresan de lo que tenían. Dejar a tantos resentidos regados no es opción al menos hasta antes del día de la votación.

En el otro escenario de guerra electoral el campo no está menos minado. Con cinco aspirando por la primera fórmula al Senado, que son Mario Zamora, Malova, Sergio “El Pío” Esquer, Melesio Cuén y Paloma Sánchez, los estrategas de Xóchitl Gálvez deberán ser más astutos que los pretensos para descartar que esto acabe en Sinaloa como el rosario de Amozoc. O bien estudiar los métodos de El Juego del Calamar porque ya ni El Arte de Guerra les funciona para remontar al amloísmo encarrilado.

Al dar el IEES el banderazo de salida, el panorama más complicado, y por lo tanto el esfuerzo más avezado, será para la mancomunidad que integran PRI, PAN, PAS y PRD, pues desde la meta cargan con la predicción de la derrota. Y les significan lastres los agravios priistas, la circunstancia pasista salpicada por la judicialización de ex funcionarios de la UAS, y la costumbre panista de nunca terminar un proceso electoral sin que sucedan las rupturas.