Guardadas las proporciones, si la UAdeO pudo, las UAS también lo logrará. Esto no es de tamaños de matrículas ni de la fuerza violenta de camarillas; se trata de las libertades y derechos que desde lo individual o lo colectivo incidan en hacer virar hacia lo positivo, lo razonable, aquello de catadura anquilosada. Esencialmente están en juego los sueños de miles de jóvenes y familias en cuanto a saltar barreras que aprisionan a los universitarios en la marginación y desventura.

De la UAdeO emergerá el efecto reflejo hacia el resto de las instituciones de educación pública que se aferran a modelos de control caducos frente a los nuevos tiempos. Las universidades que no son el espacio plural, independiente y sereno en homenaje a su espíritu de inclusión, debate y acuerdos, desvanecen por el subejercicio de su razón de ser. Desde el conocimiento, inteligencia y neutralidad constituyen el terreno más fértil donde germine la semilla de la civilidad.

Fruto maduro de la reforma a su Ley Orgánica que el 23 de febrero recibió el visto bueno del Consejo Universitario y el 20 de marzo la aprobó el Congreso del Estado, la Universidad Autónoma de Occidente entró el lunes al ejercicio de implementación de la democracia interna para elegir a autoridades de los órganos institucionales, poniendo el ejemplo de la libre participación de estudiantes y trabajadores en la definición de destino para el centro de educación superior. No está por demás recalcar el ambiente festivo reinante, sin que necesariamente deba ser traumático el esfuerzo de fortalecimiento de la autonomía que ocupa a la comunidad lince.

Reverso

Fiscal en tiempo récord

Batiendo marca en cuanto al tiempo que tomará la designación de Fiscal General del Estado, Sinaloa tendrá definido hoy quién es el hombre o mujer que esté al frente de la institución del Ministerio Público. En diez días corrieron la convocatoria, comparecencia de 26 aspirantes, presentación de la quinteta de mejores perfiles, integración de la terna que el Gobernador envió al Congreso del Estado y el proceso deliberativo que hará hoy la 64 Legislatura. Veamos si el cuerpo parlamentario entra en calma y medita sin tanto sofoco que no se trata de acelerarse sino de designar al o la mejor. No hay que nombrar primero sino hay que saber a quién. No por madrugar en la nominación, a los sinaloenses les amanecerá con buenas nuevas en procuración de justicia.