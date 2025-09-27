Iniciativa 529: por la libre elección del notario en Sinaloa

El proyecto original contenía un principio de libre imposición de notario, lo que implicaba una intromisión indebida de los bancos y una vulneración de la soberanía de los estados.

El 31 de enero de 2023 quedó registrada en el portal oficial del Congreso del Estado de Sinaloa mi Iniciativa 529, que reforma la Ley del Notariado del Estado para reconocer de manera expresa el derecho de las y los sinaloenses a elegir libremente a su notario. El documento de presentación, con fecha del 14 de diciembre de 2022, está disponible en la Gaceta Parlamentaria y forma parte de un paquete de reformas que propuse con el fin de fortalecer la seguridad jurídica y proteger el patrimonio de las familias sinaloenses.

¿Qué problema resuelve?

En la práctica cotidiana -sobre todo en compraventas de vivienda, créditos hipotecarios y actos mercantiles- una de las partes (con frecuencia, quien financia) impone al notario. Esto vulnera la esencia del servicio notarial, que debe ser imparcial y garante de la paz jurídica, y coloca a los ciudadanos en una situación de desigualdad.

¿Qué propone la Iniciativa 529?

Dejarlo claro en la Ley del Notariado: - En operaciones civiles, cualquiera de las partes puede designar al notario. - En operaciones de consumo, la elección corresponde al consumidor. - En ningún caso podrá imponerse el notario por disposición de la otra parte. De esta manera, la propuesta armoniza nuestra legislación local con la NOM-247-SE-2021, que a nivel federal reconoció por primera vez este derecho en los contratos de compraventa de vivienda, y se acompasa con lo que prevé el artículo 2145 del Código Civil de Sinaloa sobre los gastos de escrituración y registro.

Participación en la NOM-247

Quiero dejar constancia de que participé en la revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SE-2021, en mi carácter de ciudadano interesado en la defensa de los consumidores. El proyecto original contenía un principio de libre imposición de notario, lo que implicaba una intromisión indebida de los bancos y una vulneración de la soberanía de los estados. Gracias a la intervención de un grupo de notarios, en el que tuve el honor de participar, se logró modificar dicho planteamiento. No obstante, la norma aún mantiene un vicio de invasión de esferas, pues permite que las instituciones financieras interfieran en la libre designación del notario, atentando contra el derecho del consumidor a elegir con plena independencia.

Por qué importa a los sinaloenses

La libre elección del notario fortalece la transparencia, garantiza asesoría imparcial, evita conflictos de interés y protege directamente el patrimonio familiar. En términos sencillos: asegura que cada ciudadano pueda decidir quién le dará certeza jurídica en los actos más relevantes de su vida.

Llamado al Congreso