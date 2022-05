El dolor moral es la herida interna que permanece abierta y se cauteriza con el arrepentimiento, por eso el Pontífice recomendó recurrir al llanto. Abundó que no sabemos llorar o nos olvidamos de acudir a esa terapia:

La palabra anestesia proviene del griego y significa pérdida de sensibilidad. La anestesia puede aplicar se de manera parcial o total en una intervención quirúrgica. Su propósito es muy claro: mitigar o suprimir el dolor.

Al dialogar el Papa Francisco con la periodista y conductora italiana, Lorena Bianchetti, se refirió al tema del dolor: “El dolor es una certeza, es un sentimiento que te quita todo. Cuando uno, tras una operación, siente dolor físico, por la herida que te han hecho, pides una anestesia, algo que te ayude a tolerarlo. Pero [para] el dolor humano, el dolor moral, no hay anestesias. Solo la oración y el llanto”.

El dolor moral es la herida interna que permanece abierta y se cauteriza con el arrepentimiento, por eso el Pontífice recomendó recurrir al llanto. Abundó que no sabemos llorar o nos olvidamos de acudir a esa terapia:

“Estoy convencido de que hoy no lloramos bien. Nos hemos olvidado de llorar. Si puedo dar un consejo, a mí mismo y a la gente, es pedir el don de las lágrimas. Y llorar, como lloró Pedro después de haber traicionado a Jesús. Lloró, cuando huyó, cuando renegó de él. Lloró. Un llanto que no es un desahogo, no. Es la vergüenza hecha física, y creo que a nosotros nos falta vergüenza. A menudo somos desvergonzados”.

El Papa indicó que no hay anestesia para el dolor moral. Sin embargo, lo más grave es la insensibilidad moral, no sentir dolor ante la desgracia humana, como escribió Anna Isabel López en el periódico Levante, El Mercantil Valenciano: “La insensibilización moral, pues, no es asunto nuevo. Matar el nervio ético es a veces una operación más larga pero tan sencilla como hacer lo propio con el de la muela que nos molesta”.

¿Padezco de insensibilidad moral?