Inteligencia militar: qué es y cómo opera la Sección Segunda del Ejército mexicano

El General Carlos Gaytán Ochoa detalla las cinco tareas de la S-2, desde la recopilación de datos hasta su explotación operativa. La información que produce busca anticipar amenazas y orientar las decisiones del Estado mexicano

El General Carlos Gaytán Ochoa detalla las cinco tareas de la S-2, desde la recopilación de datos hasta su explotación operativa. La información que produce busca anticipar amenazas y orientar las decisiones del Estado mexicano En esta nuestra conversación número 27, le pregunto al General de división Carlos Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1948) sobre la Sección Segunda del Ejército, la dedicada a las labores de inteligencia y contrainteligencia. Y me responde: “Naturalmente no me es permitido decir qué asuntos lleva, pero podemos bordar en su derredor para quitar la venda de los ojos a interesados en el apasionante tema de la inteligencia, así como a especuladores, catastrofistas y conspiracionistas, si se me permite el uso de estos términos coloquiales”. El General, que fuera subsecretario de la Defensa de 2010 a 2012, dice que “la conocemos genéricamente como S-2, lo que en otros países denominan G-2, y se trata del organismo técnico operativo del Estado Mayor cuya responsabilidad consiste en buscar, recopilar, analizar, clasificar, interpretar, difundir y explotar información bruta sobre los antagonismos a la Seguridad Nacional”. La Sección Segunda (S-2) tiene cinco tareas fundamentales:

1. Buscar y recopilar

Incluye un amplio despliegue de recursos materiales y talento humano para realizar trabajos de campo, de gabinete y cibernéticos para encontrar o descubrir datos útiles al propósito último que es garantizar la citada seguridad.

2. Analizar y clasificar

Consiste en determinar qué dato es útil y cuál no; qué información es táctico-operativa y cuál estratégica; cuál es para explotación inmediata y cuál tiene mayor proyección en el tiempo.

3. Interpretar

Es dilucidar a qué campos del poder afecta: político, económico, social y militar. Aquí también se descubre cómo afecta a estos ámbitos.

4. Difundirla

Es entregarla o hacerla llegar a quien debe explotarla. Esto es delicado porque existen asuntos que no deben tener vasos comunicantes, mientras que en otros casos sería un requerimiento indispensable. Entonces, ¿a quién se la dirijo? ¿Con quién la comparto? ¿Qué fuerza del Estado debe recibirla para su preservación y eventual utilización?

5. Explotarla