Interesante...

Badiraguato es un municipio sinaloense ubicado en la agreste serranía noreste de

Sinaloa, con espectaculares escenarios naturales, con grandes posibilidades de convertirse en un producto turístico; desgraciadamente, atorado por el clima de violencia que se vive en Sinaloa, circunstancia que no ha permitido que la potencial riqueza turística de nuestro estado, y particularmente la de Badiraguato, detone significativamente.

Badiraguato forma parte del llamado triángulo dorado, el enclave en el que se ubican las tierras propicias para la producción agrícola que deriva en la extracción de drogas que se comercian en el mercado ilegal, como es el caso de la planta conocida como adormidera, misma que las comunidades ancestrales utilizaban para sus ceremonias rituales y también con fines curativos.

Entre otros opiáceos derivados de la adormidera, se extrae la morfina, cuyo consumo provoca efectos letales a largo plazo en las personas que la utilizan, dizque para fines lúdicos. Dicha droga forma parte del multimillonario negocio del llamado crimen organizado, pero también lo es para los países que de forma legal la cultivan para fines médicos, entre los cuales está Australia.

De acuerdo a datos publicados en la página electrónica de Data Bridge, en el mercado de la salud, para el año 2028, la morfina alcanzará un monto de poco más de 34 mil millones de dólares, dentro del cual no participa nuestro país como ente productor.

La morfina, como un potente analgésico, fue descubierta por el científico alemán Friedrich Sertürner alrededor de 1817 y desde entonces a la fecha los enfermos con dolores extremos son provistos de morfina con dosis controladas para su bienestar.

Debido al crecimiento de la expectativa de vida de los seres humanos, el número de enfermedades acompañadas de dolor intenso va en aumento y obviamente, la demandada de la morfina cada día es mayor y, como en todas las cosas, en los países con menos recursos económicos el acceso a dicha sustancia es limitado y en consecuencia los enfermos que la requieren son los que pagan las consecuencias. Nuestro país es uno de esos lamentables casos y el déficit del opioide es uno de los tantos muchos del sector salud, de tal suerte, que miles de pacientes viven con dolores penetrantes por la falta de medicamentos elaborados a base de morfina.

Recientemente, el Diputado federal sinaloense Mario Zamora ventiló que está preparando una iniciativa para que nuestro país le entre a la producción legal de morfina, actividad a la que le ve grandes posibilidades de generación de riqueza para las finanzas nacionales y un significativo ahorro de recursos al no ocupar la importación de dicho producto.

Zamora Gastélum considera que dicha producción representaría un área de oportunidad para los agricultores sinaloenses, especialmente para los que habitan en la serranía que forma parte del triángulo dorado.

Interesante y razonable resulta la iniciativa del legislador mochiteco, pero resulta muy improbable que se convierta en realidad; lo que sí es indiscutible, el hecho de que le ganó ruido mediático a Mario Zamora, el suficiente como para ponerse en la mira de su partido ante la no muy lejana jugada electoral del 27 ¡Buenos días!