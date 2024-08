Sobre los problemas que afronta el estado, estamos seguros que hay condiciones extraordinarias para superarlos y encauzar el estado a niveles óptimos.

Hemos observado, en los últimos días que corren, una actitud obtusa por parte de la Oposición al querer a toda costa reducir la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados. La mayoría calificada la ganó, con el respaldo abrumador de los ciudadanos en las urnas, la alianza del partido Morena, PT y PVEM. Con una actitud empecinada y fuera de toda lógica, la oposición chabacana pretende torcer la holgada mayoría calificada que obtuvieron Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

Está demostrado de manera clara que, de acuerdo con la votación ciudadana, la coalición progresista obtuvo un triunfo inapelable y por consecuencia tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Esta es buena noticia para el País, porque Morena y sus aliados podrán impulsar las reformas del llamado plan C, para terminar con la corrupción en la Justicia y sentar las bases para un país más igualitario.

La oposición chabacana, con alegatos bizantinos, quiso reducir el número de diputados para que Morena no alcanzara la mayoría calificada y, de esa manera, frenar la reforma al Poder Judicial. No lo lograron porque partían de argumentos completamente desfasados de la realidad y fuera por completo de lo que señala la Constitución. El mandato que la ciudadanía dio al gobierno de la cuarta transformación es que corrija el desgarriate que prevalece en el Poder >Judicial y la única forma de hacerlo es reformando esa institución que, se ha demostrado, está impregnada de innegables corruptelas.

Estamos seguros que se impondrá la razón y el derecho que asiste a Morena y a sus aliados y tendrán mayoría calificada. La “sobrerrepresentación” que alega la Oposición no tiene fundamento, porque ellos mismos hace seis años cambiaron la Constitución para establecer el criterio de que las plurinominales se otorgaran por partido y no por coalición. Ahora que las circunstancias han cambiado, no les gusta la aplicación de una ley que ellos mismos impulsaron. Así se las gasta esa oposición chabacana, sus argumentos falsos como una moneda de cobre no dejan de ser patadas de ahogado, como bien lo expresa la gente.

Los ciudadanos están claros en el rumbo que lleva el País y su objetivo para alcanzar su pleno desarrollo, y en esa línea su voluntad es muy clara. Los ciudadanos dieron un mandato nítido: háganse las reformas que reviertan ese periodo oscuro de neoliberalismo y corrupción. Por otra parte, hay conciencia en lo beneficiosos que son los programas sociales, cuya continuidad ha anunciado la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. También hay un reconocimiento a la obra legada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al valorar la monumental obra de infraestructura que ha realizado durante su sexenio en todo el territorio nacional, como nunca se había visto en los últimos tiempos.

Ante esta realidad la doctora Sheinbaum tiene una enorme tarea y no dudamos que logrará construir un segundo piso a la gran transformación que vive México. Los ciudadanos confían en que la Presidenta, que toma posesión el 1 de octubre próximo, va a ser una extraordinaria Mandataria de este gran país, que va a llevar al pueblo a mejores niveles de progreso y bienestar, secundando la portentosa obra material y social realizada por el actual Presidente; de eso estamos plenamente seguros, sin ninguna duda, vamos por buen sendero.

Sobre los problemas que afronta el estado, estamos seguros que hay condiciones extraordinarias para superarlos y encauzar el estado a niveles óptimos. Confiamos en el Gobernador, en su capacidad política para encontrar soluciones a lo que en apariencia se presentan como situaciones difíciles. Hay una gran voluntad política por reencauzar a la entidad por la senda del progreso y, sobre todo, serenar al estado devolviéndole la paz y la tranquilidad a sus moradores.

Como lo hemos dicho siempre: el gobierno aliado a los ciudadanos pronto va a encontrar solución a los más intrincados problemas que viene afrontando. De eso estamos ciertos, confiar en el pueblo, allí está la clave y la mejor expresión de don de mando de un buen gobernante.