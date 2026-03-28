Inversión y banqueros

Quizás dándose cuenta del gran lío en que se encuentra, la Presidenta ha querido impulsar acuerdos con algunos empresarios, con el Plan México siendo el proyecto insignia

Ningún Estado moderno puede realizar por sí sólo la tarea de brindar las condiciones de bienestar a sus habitantes. Desde el colapso de la Unión Soviética, sabemos que la economía de mercado y la promoción de la competencia entre empresas productivas es la clave para el desarrollo humano.

Desafortunadamente, en el sexenio anterior y en lo que va del presente no parecen haberse entendido importantes lecciones. Y las consecuencias no se han hecho esperar. No hace falta realmente agregar más a la cifra de crecimiento económico de México que es prácticamente nulo. Aunque no se puede soslayar el alto nivel de inflación y los riesgos que impone la economía internacional en el análisis de la situación material del País.

Quizás dándose cuenta del gran lío en que se encuentra, la Presidenta ha querido impulsar acuerdos con algunos empresarios, con el Plan México siendo el proyecto insignia. Pero nadie parece ser capaz de convencerla de que las reformas políticas que ha impulsado son la causa inmediata de los problemas económicos del País.

La reunión más reciente de la Presidenta Claudia Sheinbaum con empresarios del sector bancario tuvo lugar el 19 y 20 de marzo de 2026, en el marco de la 89 Convención Bancaria celebrada en Cancún, Quintana Roo.

Durante este encuentro, se acordó una meta para que el financiamiento bancario al sector privado alcance el 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2030. Además, la Presidenta solicitó a los banqueros elevar el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, proyectando que este pase del 38 al 48 por ciento del PIB.

Sobre esto, no sería mala idea que se tomara en cuenta la iniciativa de Ley del Instituto Nacional de Innovación y Emprendimiento Sostenible que presenté en febrero de 2025, cuyo propósito es reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la MiPyME con el fin de crear un organismo especializado que sustituya el vacío dejado por la desaparición del INADEM.

Otro punto que se destacó en la reunión de Cancún fue el referido a la digitalización y pagos, donde se discutió el avance en la modernización de los pagos digitales y la simplificación de trámites para fomentar la inclusión financiera. Este tema es de fundamental importancia y esperemos que pronto haya avances significativos.

En cuanto a la inversión en infraestructura, la Presidenta Sheinbaum presentó planes de inversión por un monto de 5.6 billones de pesos y pidió el respaldo financiero de la Banca para proyectos de energía. Aunque es positivo que quiera involucrar a la Iniciativa Privada en el sector energético, es curioso que la Jefa del Ejecutivo no vea la ironía de que el grupo en el poder que ella representa haya promovido y aprobado en el pasado una reforma del sector que desalienta la inversión productiva.

Fue también paradójico que la Presidenta hubiera querido intentar generar confianza entre los banqueros sobre la Reforma Judicial. En efecto, la Mandataria afirmó que existe confianza entre los banqueros tras la implementación de esta reforma, buscando certeza jurídica para nuevas inversiones.

Las contradicciones entre el proyecto político del oficialismo y la necesidad de impulsar la inversión son cada vez más evidentes. Y no son buenas noticias.

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El autor es abogado y Diputado federal.