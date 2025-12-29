Israel y Palestina: 60 años de violencia, reconstruye la relación conflictiva entre ambos Estados y da cuenta de los diferentes eventos violentos que se han suscitado de 1948 a 2008. Intenta, en un esfuerzo de veracidad al contar la historia, que sean los hechos los que hablen

El documental Israel y Palestina: 60 años de violencia (Francia, 2008), de Mathieu Schuartz, ofrece una visión panorámica de la relación violenta que ha estado presente entre Israel y Palestina desde la fundación del Estado de Israel en 1948 a 2008, cuando concluye este trabajo. La guerra de 2023 a 2025 es una etapa más de la continuación de este trágico y lamentable conflicto que no tiene fin.

Schuartz, a partir de material de archivo de carácter histórico, de entrevistas con israelíes y palestinos, y de historias personales, reconstruye esta relación conflictiva y da cuenta de los diferentes eventos violentos que se han suscitado de 1948 a 2008. Intenta, en un esfuerzo de veracidad al contar la historia, que sean los hechos los que hablen.

Las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la partición de lo que había sido el territorio del mandato del Reino Unido sobre Palestina en dos Estados: uno judío y otro árabe. El judío abarcaría el 55 por ciento del territorio, y el árabe el 44 por ciento. El 14 de mayo de 1948, en el momento de la declaración de independencia de Israel, los Estados árabes vecinos, que no reconocían la existencia del nuevo Estado, le declaran la guerra.

A lo largo de los primeros 60 años del conflicto, que son los que trata el documental, han estado presentes de manera dominante cinco grandes problemas: el establecimiento de fronteras seguras y definidas para ambas partes; el control de Jerusalén; los asentamientos israelíes ilegales; el derecho de retorno de los refugiados palestinos; el derecho de Palestina a existir como Estado.

El conflicto entre judíos y palestinos siempre ha tenido grandes repercusiones internacionales, lo que se registra bien en el documental. En búsqueda de la solución del conflicto ha habido muchas iniciativas, en la que se han involucrado distintos países que siempre han terminado, por una otra causa, en el fracaso. De esto también da cuenta el documental.

El director recoge las diferencias y divisiones que existen en torno al conflicto, al interior de la sociedad de Israel y también de Palestina. Documenta cómo en la guerra se han involucrado ejércitos regulares, grupos paramilitares, guerrilleros que luchan por la liberación, organizaciones terroristas y ciudadanos independientes. A lo largo de estas décadas, los enfrentamientos han causado un gran número de víctimas mortales en la población civil sobre todo del lado palestino.

Después de 2008, la guerra ha continuado y son lamentables y dolorosos los conflictos de Gaza de 2014 y 2021, y el más reciente de 2023 a 2025, que no queda claro cual es su final. El documental ofrece información importante para entender el origen del conflicto y el desenvolvimiento del mismo. Un conflicto que parece nunca habrá de terminar. En los 17 años posteriores a que el documental se dio a conocer, el conflicto ha continuado.