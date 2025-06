Itinerarios hacia la felicidad

La armonía en cada familia empresaria transita por sus propios cauces.

El líder de Dueñez es la bujía de renovación de los caminos de creación de valor, es quien escucha a todos y hace síntesis en la cima de la organización tomando las decisiones más trascendentes, velando por la permanencia y la prosperidad de la empresa y cuidando la armonía entre los miembros de la familia. Este líder máximo ha de ser fuerte y justo al mismo tiempo, y tiene que establecer con firmeza las prioridades en cada momento.

Los lectores me han comentado que hace falta describir cada una de esas vías. Hoy quiero compartir mis ideas al respecto.

Querencia común clara y potente

En las familias que no les une un patrimonio empresarial no tienen una responsabilidad económica que les comprometa a mantenerse unidos. Su relación es espontánea y natural. Pero las familias que comparten un quehacer empresarial y unos activos productivos tienen otro vínculo adicional que condiciona su interacción. Además de familiares, son socios, y probablemente no tuvieron nunca la posibilidad de escogerse unos a otros, les toca estar bien integrados por herencia.

La misión institucional de la empresa familiar emana de la querencia familiar, y define los criterios fundamentales que conforman el propósito de la organización, en términos de su razón de ser, de sus maneras específicas de crear valor. Este es el mandato que los dueños le transmiten al Consejo y a la Dirección de la empresa. Pero si no se comprometen a seguir juntos creando riqueza, todo esto es un despropósito.