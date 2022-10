Desaparición: Desde el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Grinberg se encuentra desaparecido. El 12 de diciembre, su familia preparó una fiesta en su honor para celebrar su cumpleaños número 48, pero él no se presentó. Era común que él realizara viajes de último minuto o que simplemente no contestara su teléfono por días, por lo que su desaparición al principio no pareció extrañar a su familia.

Investigaciones publicadas

- Grinberg-Zylberbaum, J., Delaflor, M., Attie, L., & Goswami, A. (1994). The Einstein-Podolsky-Rosen Paradox in the Brain: The Transferred Potential. Physics Essays, 7(4), 422-428.

- Patterns of Interhemispheric Correlation During Human Communication (Patrones de correlación interhemisférica durante la comunicación humana).

- Evoked potentials and concept formation in man (Los potenciales evocados y la formación de conceptos en el ser humano).

- The transformation of neuronal activity into conscious experience: the syntergic theory (La transformación de la actividad neuronal en la experiencia consciente: la teoría sintérgica).

- Transference of mental energy (Transferencia de energía mental).