‘Jaime Castiello: maestro y guía de la juventud universitaria’, un libro

En su obra sobre la vida de Castiello, Ortiz Monasterio no solo ofrece un relato cronológico, sino una reflexión sobre su legado educativo e impacto en la formación de generaciones de jóvenes

Javier Ortiz Monasterio escribió Jaime Castiello: maestro y guía de la juventud universitaria (Editorial Jus, México, 1956), una obra que se propone rescatar la figura de este jesuita como un humanista y educador cuya visión pedagógica anticipa muchas de las preocupaciones contemporáneas sobre la educación, el liderazgo ético y la formación de ciudadanos conscientes.

Jaime Castiello Fernández del Valle nació en Guadalajara, Jalisco, en 1898, en el seno de una familia de clase media acomodada. A los 10 años sus padres lo envían a Inglaterra a estudiar al Colegio de Stonyhurst, dirigido por los jesuitas, y regresa a México en 1917.

Ingresa a la Compañía de Jesús en Granada, España, ahí también estudia humanidades y luego, en Sarriá, filosofía. Entre 1925 y 1928, hace su magisterio en el Colegio Centro América en Granada, Nicaragua, dirigido por los jesuitas.

La teología la realiza en Valkemburg, Holanda, y estudia pedagogía en la Universidad de Bonn, Alemania, donde se doctora en 1934. En 1936 regresa a México para trabajar con estudiantes universitarios y se hace cargo de la dirección de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC). En 1937 muere en un accidente carretero en Zimapán, Hidalgo, a los 39 años.

Ortiz Monasterio sostiene que para Castiello fue decisiva la etapa del magisterio en el Colegio Centro América en Nicaragua. Aquí empieza su trabajo educativo con líderes estudiantiles para que después influyan de manera positiva en las decisiones políticas, sociales y culturales de sus países.

Cuando regresa a México para iniciar su labor educativa, Castiello encuentra un país convulsionado por la Revolución Mexicana y sus secuelas. Las instituciones educativas enfrentaban el desafío de formar ciudadanos en un contexto de profunda incertidumbre social.

En este panorama, Castiello se propuso una tarea ambiciosa: crear espacios educativos donde los jóvenes no solo adquirieran conocimientos, sino que desarrollaran un sentido de responsabilidad social y un compromiso ético con la transformación de sus sociedades.