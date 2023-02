El Secretario de Economía del Gobierno del Estado, Javier Gaxiola Coppel, está al ras de incurrir en desacato al Poder Legislativo al no realizar la glosa del área a su cargo como parte del Primer Informe del Gobierno de Rubén Rocha Moya. De acuerdo con la última información de la 64 Legislatura estatal, después de la segunda inasistencia del titular de la Sedeco, la Junta de Coordinación Política establecería por tercera ocasión el día para que el funcionario cumpliera con el ejercicio de rendición de cuentas, sin conocerse aún el resultado de la reprogramación.

Uno supondría que para evitar comparecer ante el Congreso el 25 de enero el multiacusado ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, tuvo sobrados argumentos para esquivar el acto al que llegó moralmente anulado, pero acudió pese a la andanada de sospechas. ¿Pero cuáles son las justificaciones de Javier Gaxiola Coppel para no encarar al Legislativo que lo invitó y lo sigue esperando en son de paz?

Es del conocimiento público que Gaxiola Coppel conoce la disciplina del sector privado, que entre sus reglas de oro establece invertir el tiempo en lo más esencial sin derrocharlo en asuntos que no van a aportar nada sustancial. Y podría tener razón en que más allá del dividendo político derivado del ritual de que los legisladores preguntan a modo, sin perturbar al compareciente, y en el mejor de los casos acaban reconociéndole la gestión, la utilidad en negocios es poca, quizá nula, aunque la valuación del Congreso se sustente en la cortesía e independencia entre poderes.

La Ley interior de la Cámara establece en su artículo noveno, fracción primera, inciso c, que las comparecencias de las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal se desarrollarán de acuerdo al protocolo que acuerde la Junta de Coordinación Política. “Las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal acatarán el calendario de las comparecencias que acuerde la Junta de Coordinación Política, salvo caso fortuito o de fuerza mayor”.

Reverso

Escándalo infinito

El ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, no acaba de irse del cargo al cual renunció desde el 25 de octubre de 2022 ni la justicia expedita finiquita el capítulo donde debe poner a “El Químico” a disposición de fiscales y jueces. Después de que el Gobernador Rubén Rocha le retiró el fuero como Secretario de Turismo, hoy el Congreso se erigirá como Jurado de Acusación para declarar que ha lugar al juicio político para quitarle la inmunidad a quien todavía es el Presidente Municipal con licencia, por aquello de la irrenunciabilidad del puesto de elección popular. Ni la zaga The Walking Dead ha tenido tantas temporadas y capítulos.