Sexta vez que Jesucristo Superestrella se monta en México, ahora con una superproducción de Alejandro Gou, Erik Rubín y Guillermo Wiechers. El elenco está conformado por 44 cantantes, bailarines, actores y una orquesta en vivo de 24 integrantes.

En 1971 se estrenó en Broadway, la ópera rock Jesucristo Superestrella, con música de Andrew Lloyd Webber y letra de Tim Rice, con dirección escénica de Tom O’Horgan. La escenografía de Robin Wagner, la iluminación de Jules Fisher y el diseño del vestuario de Randy Barceló.

A partir de la primera puesta en escena se han suscitado decenas de la misma en más de 40 países. La vi por primera vez en 1974 en Londres, Inglaterra. El éxito de este montaje fue mucho mayor que en Nueva York y la obra alcanzó 3 mil 358 representaciones a lo largo de ocho años de manera ininterrumpida.

En México la primera vez que se puso en cartelera fue en 1975, que fue la primera versión en español en América Latina, traducción de la cantante y actriz Julissa, que la volvió a montar en 1983 y luego en 1984, como directora. En 2001, se vuelve a poner y hay otra versión en 2019, que se suspende por la pandemia de Covid 19, y se reestrena en 2021. La actual es la sexta vez que la obra se monta en México.

El texto de Tim Rice es una adaptación libre de los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento. El argumento se centra en los últimos siete días de la vida de Jesús de Nazaret; comienza con los preparativos de su llegada a Jerusalén y finaliza con la crucifixión. La resurrección no está incluida de manera intencional para evitar referencias a la divinidad del personaje.

La narración se adentra en la personalidad de Jesús desde el punto de vista de su discípulo Judas Iscariote, el apóstol que lo traiciona y entrega, quien es visto como una figura trágica descontenta con la dirección que ha tomado el movimiento que encabeza su maestro, y plantea un enfrentamiento político y personal entre los dos que no está reflejado en el texto de los Evangelios.

El inglés Nick Evans es el director de la puesta en escena, en la que participan cantando y actuando Erik Rubín, Benny Ibarra, Ximena Sariñana, María León, Leonardo de Lozanne, Alex Lora, Kalimba, José Antonio López Tercero, Iván Ortega, Juampi y otros actores que entran y salen a escena.

La música de Andrew Lloyd Webber, a 53 años del estreno de la obra, sigue siendo el actor más importante de la misma. Sigue vigente y va a quedar para siempre. En lo personal me pareció una puesta en escena desigual, hay momentos escénicos que me gustaron y otros que no.

Sin duda se trata de una gran superproducción, que debe de agradecerse en el ambiente teatral mexicano, Qué bueno que existan productores que se animen a este tipo de puestas en escena, que son muy costosas. Hay mucha tecnología con pantallas, efectos visuales y de luz.

Jesucristo Superestrella

Título original: Jesus Christ Superstar

Producción: Alejandro Gou, Erik Rubín y Guillermo Wiechers

Dirección: Nick Evans

Compositor de la música: Andrew Lloyd Webber

Compositor de la letra: Tim Rice

Escenografía: Jorge Ferrari

Efectos visuales: Maxi Vecco

Iluminación: Pablo Wutz

Actuación: Erick Rubín, Benny Ibarra, Ximena Sariñana, María León, Leonardo de Lozanne, Yahir, Alex Lora, Kalimba, José Antonio López Tercero, Iván Ortega, Juampi (...)