En algún momento comprendió la dirección a la que iba y con la ayuda de diversos amigos y especialmente de su fortaleza, salió de ese mundo, a la fecha tiene 21 años limpio.

La vida es curiosa y te lleva por diversos caminos, algunos caminos los tomas de manera consciente y otros no, en este caso me refiero a un camino que tomé de manera inconsciente, pero que me ha marcado enormemente, el lugar donde nací y crecí, en la colonia Tierra Blanca.

Como es de esperarse, y como todo niño de los 80, 90, me tocó salir a la calle, conocer y hacer amigos en la cuadra, partidos de fut, paseos en bicicleta, y vivir muchas aventuras. En esa etapa conocí a “Jesús”, años más grande que yo, muy bueno para la bici, el futbol (hasta la fecha) y las aventuras.

Crecimos y empezamos a distanciarnos. Él tomó algunas decisiones equivocadas, conoció vicios y se metió en un mundo difícil. Recuerdo que en alguna ocasión llegamos a discutir y “terminé” mi amistad con él.

El tiempo pasó, nunca dejé de saber de él. En algún momento comprendió la dirección a la que iba y con la ayuda de diversos amigos y especialmente de su fortaleza, salió de ese mundo, a la fecha tiene 21 años limpio.

Debo de reconocerle que se ha convertido en un apoyo y ejemplo para personas de diversas edades, brindando su respaldo a todo aquel que desea tomarlo.

Hoy he decidido hacer algo para lo cual no estoy preparado, así que por favor discúlpeme, hoy comparto una conversación que tuve con Jesús, en donde me permitió preguntarle sobre esa etapa de su vida, creo que sus respuestas son muy valiosas para cualquier persona, pero especialmente para los jóvenes de nuestro amado y adolorido Culiacán.

¿Cómo llegaron las drogas a tu vida? Fue por andar en la vagancia y por “amigos”, que empiezan pidiendo favores para después ofrecer trabajo como vendedor, esto junto con una ruptura amorosa, lo hicieron que empezara a buscar sentirse mejor a través de las drogas.

¿Qué fue lo que finalmente te hizo decir “hasta aquí”? Como me sentía, sentía una muerte espiritual, los amigos y familiares te empiezan a sacar la vuelta, sin ganas de nada, estando de malas, me di cuenta de que mi vida no iba por buen camino, esto después de mucho tiempo en donde inconscientemente normalizaba las drogas, y minimizaba su consumo, especialmente cuando tenía los efectos de ellas. Le pedí ayuda a alguien que yo sabía que tuvo los mismos problemas que yo y el fue quien me llevó a un grupo de ayuda.

¿Qué haces hoy para mantenerte limpio después de 21 años? El programa de ayuda “narcóticos anónimos” al cual asisto diario y seguir los pasos que ahí se me indican, pero invariablemente implican cambio de amigos y o escenarios que pueden llevarte a consumir, comprender que es una enfermedad incurable, progresiva y mortal que día a día tienes que atender. Que comprender que esa media hora u hora que le dedico prácticamente diario, me ayuda a seguir con la fortaleza de no caer.

Si pudieras hablar con la persona que eras cuando empezaste a consumir, ¿qué le dirías? Le diría que las personas se van de tu vida y tienes que seguir adelante, sin tratar de ahogar tus sentimientos o pensamientos con alguna droga, ya que si entras a ese mundo perderás más personas, cosas que nunca hubieras querido perder, te meterás en problemas que no pensaste estar, te perderás a ti mismo, vivirás un infierno y llevarás a otras personas a vivirlo.

Mientras escuchaba sus respuestas comprendí que esta plática no trata únicamente sobre las drogas, sino de las decisiones que se toman, las segundas oportunidades y la esperanza, porque puedes decir hasta aquí, buscar ayuda y si tienes suerte encontrar a un “Jesús” que esté dispuesto a brindarte la mano.