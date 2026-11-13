‘Jesús, el hijo del hombre’, un libro

Gibrán Jalil Gibrán (Líbano, 1883–Estados Unidos, 1931), escritor, poeta y artista de origen libanés, que desarrolló buena parte de su trayectoria intelectual en Estados Unidos, publicó originalmente Jesús, el hijo del hombre (México, 1978) en 1928.
En esta obra ofrece una aproximación muy personal a la figura de Jesús de Nazaret. En ella personas que se citan en los Evangelios, y que lo conocieron, hablan sobre él, lo recuerdan, lo interpretan y, en algunos casos, lo cuestionan. A través de estas voces, Gibrán construye un retrato múltiple de Jesús, que presenta simultáneamente como hombre, maestro, profeta, poeta e hijo de Dios.
Las personas hablan de Jesús, de su experiencia al conocerlo y relacionarse con él. De estas múltiples versiones surge un personaje, que trasciende al de los Evangelios y aborda desde múltiples ángulos de mirada otras facetas de la vida de Jesús.
La figura de Jesús, entonces, adquiere una dimensión extraordinariamente compleja, y al tiempo diversa y múltiple, donde destaca su condición humana. El escritor no se interesa por las formulaciones teológicas, sino por el impacto que Jesús causa en quien lo trata.
En el Jesús de Gibrán, el amor ocupa un lugar fundamental y éste implica perdón, compasión, comprensión y apertura hacia los otros. Y su mensaje adquiere un significado universal, que trasciende los tiempos, porque es capaz de responder a las necesidades permanentes del ser humano.
Gibrán con Jesús, el hijo del hombre ofrece, ese es su propósito, una reflexión sobre la condición humana. A partir de la figura de Jesús, que es punto de referencia, aborda temas de carácter universal: ¿qué significa amar?, ¿por qué existe el sufrimiento?, ¿qué relación debe existir entre libertad y verdad?, ¿qué significa perdonar?, ¿cómo puede el ser humano superar el egoísmo?
El poeta que es Gibrán, un creyente, en plena libertad creativa construye a un Jesús, el que imagina, a través del testimonio de sus contemporáneos, que también imagina.
Su prosa tiene una marcada dimensión poética, y el fraseo tiene ritmo y musicalidad; la traducción del inglés al español de Leonardo S. Kaim conserva el carácter poético del texto original.
La obra de Gibrán se puede también considerar como una aproximación filosófica a la figura de Jesús, y como un libro de espiritualidad que invita a la reflexión y a la oración, no solo a los cristianos, sino también a todas las personas en busca de cuál es el sentido de la vida.
Gibrán utiliza la imaginación y la poesía para plantear preguntas que se fundan en una vida que adquiere sentido en el amor, el perdón, la reconciliación y la fraternidad, a partir de la vida de Jesús vista por sus contemporáneos.
En esta obra, Jesús representa al hombre que busca la verdad, al maestro que llama a superar el egoísmo y al ser humano que transforma el sufrimiento en una posibilidad de amor, y en una vida mejor.
La traducción del inglés al español, el preámbulo y la biografía son obra de Leonardo S. Kaim.
“Jesús, el hijo del hombre”
Gibran Jalil Gibran
México, 1978
175 páginas