‘Jesús, el hijo del hombre’, un libro

En 'Jesús, el hijo del hombre', Gibrán Jalil Gibrán reconstruye la figura de Jesús a través de las voces de quienes lo conocieron. Más allá de la teología, el escritor libanés explora su dimensión humana y convierte el amor, el perdón y la compasión en preguntas universales sobre el sentido de la vida

Gibrán Jalil Gibrán (Líbano, 1883–Estados Unidos, 1931), escritor, poeta y artista de origen libanés, que desarrolló buena parte de su trayectoria intelectual en Estados Unidos, publicó originalmente Jesús, el hijo del hombre (México, 1978) en 1928. En esta obra ofrece una aproximación muy personal a la figura de Jesús de Nazaret. En ella personas que se citan en los Evangelios, y que lo conocieron, hablan sobre él, lo recuerdan, lo interpretan y, en algunos casos, lo cuestionan. A través de estas voces, Gibrán construye un retrato múltiple de Jesús, que presenta simultáneamente como hombre, maestro, profeta, poeta e hijo de Dios. Las personas hablan de Jesús, de su experiencia al conocerlo y relacionarse con él. De estas múltiples versiones surge un personaje, que trasciende al de los Evangelios y aborda desde múltiples ángulos de mirada otras facetas de la vida de Jesús. La figura de Jesús, entonces, adquiere una dimensión extraordinariamente compleja, y al tiempo diversa y múltiple, donde destaca su condición humana. El escritor no se interesa por las formulaciones teológicas, sino por el impacto que Jesús causa en quien lo trata. En el Jesús de Gibrán, el amor ocupa un lugar fundamental y éste implica perdón, compasión, comprensión y apertura hacia los otros. Y su mensaje adquiere un significado universal, que trasciende los tiempos, porque es capaz de responder a las necesidades permanentes del ser humano.

Preguntas de carácter universal